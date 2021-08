LYTTEPOST: Mahmoud Faramand vare «øyne og ører» for NATO-styrkene i Afghanistan. Som Høyre-politiker har han et bankende hjerte for det afghanske folket og norske krigsveteraner.

Tidligere norsk etterretningsoffiser: − Vi er ikke ferdige med IS

Mahmoud Faramand (41) har store kunnskaper om islamistgrupperinger i Afghanistan. Han mener USA og NATO kan måtte engasjere seg militært igjen i landet styrt av Taliban.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Det kan absolutt hende at det blir behov for at vi agerer på en eller annen måte. President Biden gjorde det temmelig klart forleden. Det vil også da implisere NATO og dermed Norge. Vi er ikke ferdige med IS, sier Faramand til VG.

Han var etterretningsoffiser i det norske forsvaret fra 2003 til 2011. I dag er han førstekandidat på Telemark Høyres liste til stortingsvalget, og vil etter stor sannsynlighet overta plassen etter Torbjørn Røe Isaksen i den norske nasjonalforsamlingen.

AFGHANISTAN: Mahmoud Faramand er godt kjent i felten i Afghanistan hvor han opererte som etterretningsoffiser. Her med soldatkolleger.

– Jeg var aldri i direkte kontakt med IS i min tid i Afghanistan, men jeg hadde nærkontakt med, og fikk kunnskap om, flere av de andre aktive islamistiske grupperingene i landet i det som kan kalles en av og på kontakt. Disse holdt i hovedsak til i grenseområdene. Både disse grupperingene og IS har vært der over tid, og utgjør alle en stor utfordring for Taliban, sier Faramand.

Han sier det dramatiske som nå skjer på og rundt flyplassen, og som vil fortsette å skje, først og fremst er en tragedie for det afghanske folket.

FOTBALL: Mahmoud Faramand har mange jern i ilden som politiker, tidligere offiser og Afghanistan-veteran som midtbanespiller på Norges Veteranlandslag.

– Jeg synes oppriktig synd på folket. Det er svært opprørende å oppleve at situasjonen og lidelsene i det hardt prøvede landet nå har tatt nye omdreininger, sier den tidligere norske etterretningsoffiseren.

– Den jevne afghaner har i det store og hele hatt det fredelig i 20 år, så opplever de dette. Det er dessverre slik at vi ikke er ferdige med IS eller noen av de andre islamistgrupperingene. Og Vesten kan bli tvunget til å handle igjen, sier Faramand.

Hans hovedbekymring er at Afghanistan dras inn i nok en langvarig konflikt hvor det ikke kommer til løsninger, og at man står overfor de samme problemer som i Syria.

– Det er ingen overraskelse at andre terrororganisasjoner er virksomme og kan trappe opp sin voldelige tilstedeværelse. Slik har det vært siden 1970-tallet. Noen av dem er bygget opp ved hjelp av Pakistan. I tillegg kan det bli en stor utfordring at et urolig Afghanistan kan føre til at Iran involverer seg, sier den iranskfødte nordmannen.

Flyktningstrømmen ut av Afghanistan er et anliggende den tidligere etterretningsoffiseren har engasjert seg i som politiker.

– Jeg har et utall av ganger hevdet at flyktninger må hjelpes i nærområdene. Det står jeg hardt på. Skulle jeg bli stortingsrepresentant, så ser jeg på meg selv også som en talsperson for veteraner som har tjenestegjort for Norge i utlandet. Her vet jeg virkelig hva jeg snakker om, sier Mahmoud Faramand.