SKUTT NED I KYIV: Ukrainske soldater inspiserer skadene etter et russisk fly som er skutt ned i utkanten av Kyiv.

Militærekspert: Russland kan ta Kyiv i løpet av dagen, men møter hard motstand

Russland er timer unna å ta kontroll i den ukrainske hovedstaden, men har lidd hardere tap enn de forventet, mener militærekspert. Det kan ende i en blodig bykrig.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er hørt skyting nær regjeringskvartalet i Kyiv, melder flere nyhetsbyråer.

Den russiske militærmaskinen ruller ubønnhørlig mot den ukrainske hovedstaden, men utsettes for harde motoffensiver, og har ifølge ukrainske kilder mistet hundrevis av soldater.

– Ukrainerne har forsvart seg bedre enn Russland ser ut til å ha regnet med. Det ser ut til at de har trodd det ville gå lettere, og at de har gått på en klassisk undervurdering, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til VG.

Han underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, og er ekspert på den type invasjon som Russland er i gang med.

DREPT: Kroppen til en soldat drept i kampene i utkanten av Kyiv. Det er uklart om det er en russisk eller ukrainsk soldat som ligger på bakken. Soldatene i bakgrunnen er ukrainske, ifølge APs fotograf

Han regner like fullt med at russiske soldater i løpet av fredag vil kunne ta kontroll over den ukrainske hovedstaden Kyiv, men ikke uten å møte hard motstand.

– At de klarer å omringe byen i løpet av dagen er sannsynlig. De er på vei både fra nord og fra øst. Men det er ikke sikkert at de får kontroll inne i byen.

Ydstebø trekker frem flere kamper der ukrainerne har gitt mye hardere motstand enn forventet. Dette er hans syn på det som har skjedd så langt, og det som ligger foran oss:

SKADET: Ukrainske ambulansepersonell frakter en såret soldat, fra et ikke-identifisert militært kjøretøy.

Fredag morgen: Molotov-cocktails

I morgentimene fredag rykket russiske bakkestyrker rykket inn i de nordlige forstedene av Ukrainas hovedstad Kyiv.

Innbyggere i forstedene Minsk Massif og Obolon fortalte at de hørte skuddsalver og lyd av eksplosjoner, og bilder i sosiale medier viser umerkede stridsvogner som ruller gjennom boligområder og langs gater, under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum av Kyiv.

I en kunngjøring fra det ukrainske forsvarsdepartementet oppfordres innbyggerne i området til å melde fra om hva de ser og til å ta opp kampen mot invasjonsstyrken.

«Lag Molotov-cocktailer, nøytraliser okkupantene», heter det i kunngjøringen.

– Russlands krigføring mot Ukraina siden 2014 har ført til at vanlige ukrainere hater dem som pesten. Både forsvarsviljen og evnen er sterkere enn forventet, fastslår Ydstebø.

I løpet av natten: Tok tilbake flyplass

Ydstebø trekker frem det russiske angrepet på militærflybasen Hostomel nord for Kyiv, der det har vært trefninger natt til fredag.

Først ble det meldt at russerne hadde tatt basen med fallskjermjegere. Så hadde Ukraina slått tilbake med en innsatsbrigade og store styrker fra nasjonalgarden. Fredag er det uklart hvem som har kontrollen.

– Russerne forregnet seg. Hvis man tar en slikt strategisk viktig punkt, er det for å holde på det frem til bakkestyrker ankommer. De ble utsatt for en voldsom motoffensiv, sier eksperten.

Han påpeker at russerne fløy inn med mer enn 34 helikoptre, og mistet tre før de landet. Da de landet, ble de russiske soldatene utsatt for tung artilleriild.

– Forferdelig rakettangrep

I sentrum av Kyiv ble det i morgentimene hørt kraftige eksplosjoner. Ifølge utenriksminister Dmytro Kuleba var det snakk om et nye russiske angrep.

– Forferdelig russiske rakettangrep mot Kyiv. Forrige gang hovedstaden vår opplevde noe som dette, var i 1941, da den ble angrepet av Nazi-Tyskland, tvitrer Kuleba.

Tidligere fredag meldte den ukrainske generalstaben at det pågikk harde kamper rundt 50 kilometer nordvest for Kyiv.

Ifølge hærledelsen hadde ukrainske styrker stanset «fiendens overveldende styrker» i Dymer og Ivankiv-området, blant annet ved å sprenge en strategisk viktig bro over elven Teteriv.

Uenighet om tap

Rundt 800 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen startet, hevder det ukrainske forsvarsdepartementet.

Ifølge en kunngjøring fra departementet, gjengitt av CNN, er over 30 russiske stridsvogner uskadeliggjort, og syv fly og seks helikoptre er skutt ned.

Meldingene om russiske tap er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og den russiske forsvarsledelsen har tilbakevist tidligere påstander om store tap og nedskutte fly, skriver NTB.

Den russiske forsvarsledelsen hevdet samtidig at elleve militære flyplasser, 13 luftforsvarsanlegg av typen S-300 og 13 kommando- og kommunikasjonsanlegg er satt ut av spill det siste døgnet.

Russland hevder også å ha tatt full kontroll over Tsjernobyl-området, rundt 150 kilometer nord for Kyiv.

Femte kolonner

Ydstebø påpeker at en stor fare for Ukraina er at Russland bruker sabotører og paramilitære grupper, eller ordinære soldater uten russiske uniformer.

– Slik grupper kan ta seg inn bak ukrainske forsvarslinjer og angripe derfra.

– Har du tro på at de kan iverksette folkelige opptøyer til støtte for Russland?

– Nei, det anser jeg som usannsynlig. Det skjedde i Donetsk og Luhansk i 2014, og delvis på Krim-halvøya. Men ukrainerne har lært at det er en fare, og dessuten er det ikke støtte blant folk i Kyiv.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø

Det ukrainske forsvaret hevder i et innlegg på Facebook at russiske sabotører har fått tak i ukrainsk utstyr, og bruker det for å forsøke å ta seg dypere inn i landet. De skriver videre at det dreier seg om både biler og uniformer.

Forsvaret har gått ut med registreringsnummer på bilene de hevder er tatt.

Viseforsvarsminister Anna Malyar hevder russiske soldater har kledd seg i ukrainske uniformer og er på vei mot Kyiv, melder BBC.

Opplysningene er ikke bekreftet, eller kommentert fra russisk hold.

Allerede torsdag hevdet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russiske sabotører hadde tatt seg inn i hovedstaden.