ÅPENT: Australia har åpnet opp for fullvaksinerte turister, som igjen kan nyte steder som Bondi Beach.

Australia har åpnet grensen for vaksinerte turister

For første gang på nesten to år kan turister igjen ta turen til Australia. Mandag åpnet landet grensen for dobbeltvaksinerte turister med visum.

Av NTB og Espen Moe Breivik

Landet stengte grensen for alle med få unntak i mars 2020. I fjor startet en gradvis gjenåpning, og internasjonale turister, personer med arbeidsvisum og ryggsekkturister kunne etter hvert ta turen.

– Ventetiden er over, sa statsminister Scott Morrison, som søndag hadde tatt turen til den internasjonale flyplassen i Melbourne.

– Mer enn 1,2 millioner mennesker verden rundt har visumet i orden og kan komme. De neste 24 timene kommer 56 fly til å lande i Australia, og antallet kommer bare til å øke, sa han.

TRAVELT: Det blir travlere på blant annet flyplassen i Sydney enn det har vært på to år.

I alt 27 av de første flyene satte kursen mot landets største by, Sydney. Et Qantas-fly fra Los Angeles var det første til å lande klokken 6.20 lokal tid, etterfulgt av fly fra Tokyo, Vancouver og Singapore.

Australias delstater har ulike karanteneregler og antallsbegrensninger. Disse kommer til å bestå, sa Morrison da han kunngjorde gjenåpningen i februar. Vest-Australia holder fortsatt stengt og åpner først for internasjonale reisende fra 3. mars.