LANG KRIG: I et intervju før Natos toppmøte, sier Jens Stoltenberg at krigen i Ukraina kan vare lenge, og kommer til å påføre det ukrainske folket mye lidelse i lang tid fremover.

Jens Stoltenberg før toppmøtet: Slik skal Nato svare Putin

NÅDENDAL/HARPSUND (VG) Flere soldater i øst. Flere forhåndslagre. Militære avdelinger på høyere beredskap. For første gang forteller Jens Stoltenberg hvordan Nato skal forsterke sitt felles forsvar som en følge av Russlands angrep mot Ukraina.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I dette intervjuet med VG har Natos generalsekretær også en advarsel til landene som ønsker mer frihandel med Kina.

Norge er ett av dem.

Men først skal Stoltenberg fortelle om tiltakene for å unngå at en egenrådig president – for eksempel Donald Trump – kan sette hele det 70 år lange Nato-samarbeidet på spill:

– I en urolig og farlig tid er det avgjørende at Europa og Nord-Amerika står sammen. Vi må forsterke de institusjonene vi har, og den beste måten å gjøre det på, er å styrke Nato. Jo sterkere bånd, desto vanskeligere er det for enkeltpersoner og enkeltpolitikere å bygge ned, sier Stoltenberg.

– Hvis man er redd for at det velges ledere i USA eller andre land som er motstandere av dette samarbeidet, må man styrke det slik at det står seg også i motgang, og kan tåle all slags vær.

I FINLAND: Her er Nato-sjefen på den finske presidentens sommersted Gullranda i Vest-Finland.

Alle om bord

VG har de siste dagene fulgt Stoltenberg og hans følge av rådgivere, sikkerhetsvakter, kommunikasjonsfolk og et eget NATO-TV team.

Tredagersskjegg er en synlig følge av at han ble rammet av hudsykdommen helvetesild for noen dager siden.

Langt større interesse rundt Tyrkias blokade av nye medlemmer enn for Russlands krigføring i Ukraina, er en synlig følge av at vi befinner oss i Sverige og Finland.

Jens Stoltenberg, med usvikelig kjærlighet til kompromisset, må ta Tyrkias innvendinger på største alvor. Ingen beslutninger kan tas i Nato uten at alle 30 land er enige.

Men samtidig: Stoltenbergs høyt profilerte reise til søkerlandene sier noe om at de 29 øvrige Nato-landene ønsker Sverige og Finland inn så raskt som mulig. Det gjør Nato-sjefen også.

Forhåndslagre

Stoltenberg er også travelt opptatt med å forberede Natos toppmøte som han skal lede i Madrid om bare to uker. Det er varslet på forhånd at Nato skal fornye organisasjonens syn på verden i sitt strategiske konsept.

Nato skal også stå opp mot Russland med et forsterket forsvar, har Nato-sjefen sagt.

– Hvordan vil det se ut?

– I samtalene jeg har hatt, er det enighet om en betydelig styrking. Det jeg kan si, er at det dels handler om flere styrker i øst, men også mer forhåndslagring av utstyr og ammunisjon slik at man raskt kan sende inn soldater. Vi vil også ha soldater på forhøyet beredskap, styrker som kan komme raskt til unnsetning, sier han.

Etter at president Putin tok Krim fra Ukraina i 2014, bygget Nato opp små hovedkvarter i fire medlemsland som grenser mot øst. Deretter kom kampbataljoner med Nato-soldater på plass, blant annet med norske soldater i Litauen.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, er disse basene forsterket og ytterligere fire land i øst har bedt om og har fått soldater på bakken. Nato har nå 40.000 soldater direkte under sin kommando.

Dette er blitt en setning som Stoltenberg ofte gjentar:

– Putin ville ha mindre Nato. Nå får han mer Nato.

ROR SVENSKENE OVER: Sveriges statsminister Magdalena Andersson inviterte Jens Stoltenberg på en rotur på sitt sommersted Harpsund sør for Stockholm. Nato-sjefen grep årene.

Vil vare lenge

For en måned siden sa han at «Ukraina kan vinne denne krigen».

Når VG nå spør om hvordan han tror at krigen i Ukraina vil ende, svarer han slik, noe mer pessimistisk:

– Krig er uforutsigbart. Men vi må være forberedt på at den vil vare lenge, og kommer til å påføre det ukrainske folket mye lidelse i lang tid fremover. Dessverre.

To-prosent målet

– Hvor høy vil prisen for et forsterket forsvar bli for hvert enkelt Nato-land?

– Det vil koste, ja. Men fred og frihet koster. Det som er så synd med at Russland har valgt konfrontasjon, er at vi må investere mer i forsvar.

– Men under halvparten av Nato-landene bruker to prosent eller mer av BNP til forsvar. Er det mulig å kreve enda mer?

– Jeg forstår jo at politikerne heller vil bruke penger på helse, veier og skoler, men dessverre må vi investere mer i sikkerhet i en farligere verden. Så har du rett i at ikke alle landene er på to prosent. Men alle investerer mer og et klart flertall har planer om å nå målet innen 2024. Hensikten er jo ikke i starte krig, men å avskrekke og hindre krig.

– Er det vilje i alle medlemslandene til å gjenta to prosent-målet i Madrid?

– Etter invasjonen av Ukraina forstår alle at man må forsterke forsvaret. Jeg skulle så gjerne sett at det var annerledes. Men vi har en nabo om bruker militær makt mot en annen nabo, og er villig til å ta store tap og påføre stor lidelse. Det viktigste er at vi leverer på det vi har lovet, som er to prosent. Så er det selvsagt tillatt å gå over to prosent, som mange også gjør, sier Stoltenberg.

SAMMEN IGJEN: I Finland traff Stoltenberg sin etterfølger som Ap-leder, Jonas Gahr Støre.

Aggressivt

– Natos strategiske konsept skal se fremover mot 2030. Hvordan er forholdet til Russland om 10 år?

– Ingen kan med sikkerhet spå hvordan verden ser ut om 10 år. Men det vi kan si, er at verden vil være mer preget av rivalisering mellom stormaktene. Vi ser et aggressivt Russland. Vi ser Kina som vokser raskt som militær makt og investerer tungt i nye våpen, og som samarbeider tettere med Russland.

– Hvordan skal forholdet til Russland være når krigen er slutt?

– Vi gjorde vårt ytterste for å hindre krigen, men vi må fortsatt forholde oss til Russland, i spørsmål som klima og rustningskontroll. Men tilliten til president Putin og muligheten for dialog er kraftig redusert. Det viktigste er å sørge for at Nye Start-avtalen videreføres. Men vi håper jo å komme lenger en dag, og involvere Kina.

ANKOMST SVERIGE: Jens Stoltenberg og hans stabssjef Stian Jenssen forsøker å løse floken med Tyrkia slik at Sverige og Finlands medlemssøknader til Nato kan gå igjennom. Her har de nettopp landet på Skavsta sør for Stockholm.

Omtalen av Kina

På toppmøtet i Madrid som starter 28. juni, skal de 30 Nato-landene avklare et felles syn på Kina. Landet var ikke nevnt i Natos strategiske konsept fra 2010. I 2019 var Kina omtalt med en setning.

Det er knyttet stor interesse til hvordan Nato omtaler Kina: Handelspartner? Fiende? Konkurrent?

– Det skal stats- og regjeringssjefene få ta stilling til, sier Stoltenberg.

– Jeg venter på ingen måte at Kina erklæres som en fiende. Det er heller ikke noen som vil isolere eller boikotte. Men Kina har betydning for vår sikkerhet. Det er et autoritært land som undertrykker sin befolkning og som bygger opp stor militær kapasitet, blant annet langtrekkende atomraketter. Og de presser andre land, i sin egen region, men også Australia og Canada, slik de gjorde mot Norge etter fredsprisen.

Ufri frihandel

– Kritiserer dere Kina for å påvirke landet til å gå i en annen retning?

– Vi må forstå Kina for å gjøre oss selv mindre sårbare for deres bruk av økonomiske maktmidler mot oss. Vi har lært at frihandel ikke nødvendigvis fører til frihet, men at vi gjør oss avhengige av enkeltvarer. Som gass fra Russland eller sjeldne mineraler fra Kina. Eller at vi deler avansert teknologi med dem under dekke av frihandel, eller slipper dem inn i vår kritiske infrastruktur som 5G.

– Noen land, som Norge, forhandler med Kina om frihandelsavtaler. Bør landene stoppe disse prosessene?

– Landene organiserer handel med Kina på ulike måter. Men både i frihandelsavtaler og i annet økonomisk samarbeid med Kina, må man ta hensyn til sikkerhetspolitiske konsekvenser.