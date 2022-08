En russisk vakt utenfor atomkraftverket, som er Europas største av sitt slag.

Kampene rundt atomanlegget: − Ikke konstruert for å motstå krigshandlinger

Alle reaktorene på atomkraftverket i Zaporizjzja er koblet på strømnettet igjen. Likevel skaper de pågående krigshandlingene rundt anlegget stor frykt for en en alvorlig stårelvernsulykke.

Amund Bakke Foss

NTB

– Det som skjer rundt atomkraftverket nå er en uholdbar situasjon. Disse reaktorene er ikke konstruert for å motstå krigshandlinger. Vi er bekymret for at det kan skje noe som fører til en ulykke, sier Ingar Amundsen til VG.

Han er seksjonssjef internasjonal atomsikkerhet i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Atomkraftverket i det krigsherjede sørlige Ukraina ble koblet fra strømnettet torsdag.

Det var første gang i atomkraftverkets historie at det var blitt koblet fra strømnettet.

Fredag ettermiddag melder statlige Energoatom, som drifter Ukrainas fire atomkraftverk, at atomkraftverket igjen er koblet på strømnettet igjen.

Å ha en ekstern strømforsyning inn til et atomkraftverk er sentralt for sikker drift, blant annet for å kunne kjøle ned atomreaktorene.

Partene skylder på hverandre

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at verden så vidt har unnsluppet en strålingskatastrofe, da strømmen inn til atomkraftverket ble kuttet som følge av skogbranner i området.

– Hvis ikke vårt mannskap hadde reagert etter strømbruddet, ville vi ha blitt tvunget til å håndtere konsekvensene av en strålingsulykke. Russland har igjen satt Ukraina og alle europeere i en situasjon der vi er ett steg unna en strålingskatastrofe, sier Zelenskyj.

Russland på sin side hevder at Ukraina har kuttet den siste strømlinjen som bandt kraftverket sammen med Ukraina.

Russland har anklaget Ukraina for å angripe kraftverket, mens Ukraina anklager Russland for å militarisere området. Ifølge Zelenskyj var det russiske granatangrep som førte til skogbrannene torsdag, mens russerne sier ukrainske styrker bærer ansvaret.

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som drifter det.

Tre bekymringer

Norske DSA følger nå hendelsene rundt atomkraftverket i Ukraina tett. Ifølge Ingar Amundsen er det tre ting som er særlig bekymringsverdig.

Den aller største faren er at kraftverket treffes direkte av krigshandlinger, noe som kan føre til en alvorlig ulykke der radioaktivt materiale spres.

En annen fare er skade på kritisk infrastruktur som strøm- og vanntilførsel, noe som kan sette driften av anlegget ut av spill.

Det tredje er arbeidsforholdene for de ukrainske arbeiderne som står for driften av anlegget under den russiske okkupasjonen av anlegget.

– Det verst tenkelige scenariet er et direkte militært angrep på anlegget. Dette anlegget er mer moderne og sikrere enn Tjernobyl-anlegget, men er ikke konstruert for å motstå krigshandlinger, sier Amundsen.

Tidligere i uken gikk FN-sjef António Guterres ut med en fortvilet beskjed til de krigende partene.

– Jeg er fortsatt alvorlig bekymret for situasjonen i og rundt atomkraftverket i Zaporizjzja. Enhver ytterligere eskalering av situasjonen kan føre til selvdestruksjon, skrev han.