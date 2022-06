15-åring kjempet mot russerne med drone

15 år gamle Andriy Pokrasa brukte dronen sin til å stoppe russere da de var på vei til å innta Ukrainas hovedstad Kyiv.

Sammen med faren sin, Stanislav Pokrasa, styrte han dronen over de russiske kolonnene på vei mot hovedstaden, og sendte koordinatene for hvor de var, til de ukrainske forsvarsstyrkene.

Minutter senere regnet det bomber og granater over de russiske stridsvognene.

Nå hylles far og sønn for sin innsats i krigens tidlige dager, skriver nyhetsbyrået AP. De bor i byen Kolonschyna, som russerne passerte på vei til Kyiv.

Hele den første uken etter at invasjonen startet, fløy de dronen over de russiske styrkene som invaderte Ukraina. Det var et svært farlig oppdrag som kunne endt med at de ble tatt til fange eller drept dersom de ble oppdaget.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, sier Andriy til AP.

Han og faren sendte bilder og stedsbeskrivelser tatt med dronen videre med walkietalkie så ukrainerne kunne rette skytset direkte mot målene.

Han vet ikke sikkert hvor mange stridsvogner og militære kjøretøy informasjonen deres bidro til å ødelegge, men da de senere fløy dronen over den samme veien, så de over 20 utbrente militær kjøretøy.

– Jeg er glad vi klarte å ødelegge noen, glad vi kunne bidra, og at vi kunne gjøre noe, ikke bare sitte å vente, sier Andriy til AP.

Etter å bidratt til det ukrainske forsvaret en ukes tid, ba deres egne soldater dem innstendig om å dra før det var for sent. Byen deres ble til slutt okkupert av russerne.

Andriy og moren kom seg ut og flyktet til Polen, mens faren ikke hadde lov å reise. President Zelinsky beordret alle menn i Ukraina opp til 60 år om å bli i landet og kjempe. Nå er familien gjenforent i Ukraina