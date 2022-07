Regjeringen rakner under Johnson – men han nekter å gå av

Protestoppsigelsene renner inn, og det stormer nok en gang rundt den britiske statsministeren. Onsdag møtte Boris Johnson i spørretimen – uten noen planer om å trekke seg.

Publisert: Nå nettopp

Konservative politikere flykter fra Boris Johnsons regjering. Det siste døgnet har en rekke sentrale personer i Johnsons regjering trukket seg på grunn av manglende tillit til den britiske statsministeren.

Tirsdag sa helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak opp i protest. Onsdag har listen over avgåtte allierte blitt betraktelig lenger.

Det siste døgnet har totalt 21 personer trukket seg fra Johnsons regjeringsapparat.

Britiske medier spår «game over» for statsministeren, og det var knyttet stor spenning til onsdagens spørretime. Blant annet har The Times skrevet følgende:

– For hver dag han fortsetter som statsminister blir kaoset større. For landets beste bør han gå.

Også blant parlamentsmedlemmene er det stor misnøye, og kritikken haglet mot statsministeren under spørretimen. Boris Johnson er derimot tydelig på at han vil fortsette.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa Johnson under spørretimen.

– Nok er nok

– Statsministeren holder seg desperat fast til sin egen fantasi, sa Ian Blackford, leder i Det skotske nasjonalistpartiet.

– Han bør ta ansvar og trekke seg, sa konservative Gam Sambrook til stor applaus i salen.

Den avgåtte helseministeren Sajid Javid tok ordet i en avskjedstale under onsdagens spørretime. Han beskrev sin ministerperiode som «det absolutt største privilegiet i livet», men at «nok er nok».

– I motsetning til hva det ser ut som, så er jeg ikke en person som slutter.

Javid understrekte at han «aldri vil risikere å miste sin integritet».

– Det er bare så mange ganger du kan slå en maskin av og på før du skjønner at den er fundamentalt ødelagt, sa han fra talerstolen.

Det er kun en knapp måned siden Boris Johnson overlevde et mistillitsforslag fra sine egne partifeller.

Avstemningen skjedde som følge av «partygate»-skandalen. Johnson og partiet hans har høstet krass kritikk etter å ha hatt sosiale sammenkomster mens resten av landet var nedstengt under coronapandemien.

Tafse-skandale bidrar til regjeringskaos

Forrige uke ble torypolitikeren Chris Pincher suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla. Johnson skal allerede i 2019 ha blitt informert om andre anklager mot Pincher, noe statsministeren sier at han hadde glemt.

Will Quince, statssekretær i barne- og familiedepartementet, gikk mandag ut og forsvarte Johnson etter det ble kjent at statsministeren visste om forholdet. Onsdag morgen sa han at han ble løyet til for å gi feil informasjon til mediene, ifølge The Guardian. En knapp time senere kunngjorde han sin oppsigelse på Twitter.