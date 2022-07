RØYKSKY: En storbrann brøt ut i Roma lørdag.

Storbrann i Roma

Brannmannskapene har lørdag kveld fått kontroll over storbrannen som herjet i den italienske hovedstaden.

Svart røyk var lørdag synlig fra store deler av østkanten av byen, og kunne også ses fra sentrum, skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Ifølge brannvesenet startet brannen like før klokken 17. Lørdag kveld opplyser bydelslederen at brannmannskapene har fått kontroll over flammene.

– Situasjonen er for øyeblikket under kontroll med slukking av de siste brannene, sier Caliste.

100 brannmenn på jobb

Beboere i fire bygninger er evakuert, og rundt hundre brannmenn jobbet lørdag kveld med å få kontroll over flammene, melder avisen La Repubblica.

Myndighetene ba innbyggerne om å holde vinduene lukket, og bruke masker i områdene som er påvirket av røyken.

Enkelte veier ble også stengt på grunn av røyken. Det er særlig den østlige delen av byen, der brannen brøt ut, som er rammet, melder La Repubblica.

Ifølge ANSA rapporterer innbyggere i området om at de har hørt eksplosjoner.

Flere store branner

Brannen, lørdag, er den fjerde som rammer byen på mindre enn én måned.

Det spekuleres i om brannen kan være påsatt eller knyttet til kriminelle miljøer.

– Vi appellerer til etterforskerne slik at det blir gjort fult rede for årsaken til disse hendelsene. Italias hovedstad kan ikke brukes som et gissel, skriver Enrico Borghi, leder for sikkerhetspolitikk i det politiske partiet Partito Democratico på Twitter.

En av hans partifeller, Claudio Mancini, kommer med en hardere påstand.

– Det er nå klart at Roma blir angrepet av brannstiftere, sier han til La Repubblica.