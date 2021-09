TØFF: Irene Ojala vil kjempe respektløst for en bedre helsepolitikk og et sykehus for Finnmarks største by, Alta.

Dette skal Pasientfokus jobbe for på Stortinget

Kul og avslappet gjør Irene Ojala (60) fra listepartiet Pasientfokus seg klar til å innta sin plass blant de 169 representantene som utgjør Norges storting.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke meg som er viktig. Det er sakene jeg står for som er det, sier Ojala til VG.

Fra å være et parti de færreste visste om, blir Pasientfokus nå det tiende partiet på Stortinget. Med 4909 stemmer i ryggen kapret nemlig Ojala en av de fem plassene fra Finnmark.

– Nå vet mange hvem vi er, sier 60-åringen fornøyd.

I motsetning til de andre partiene på Stortinget, som har lange partiprogram på alt fra olje og ulv til skoler og co₂-avgift, har pasientfokus kjørt sin valgkamp på én sak:

Sykehus i Alta.

Der er derfor helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Ojala helst vil sitte i, for å jobbe med hjertesaken.

– Men jeg sitter gjerne i finanskomiteen også, om det skulle bli slik, sier den blodferske stortingsrepresentanten.

– Er det med en viss ærefrykt og ydmykhet du nå snart skal møte dine politikerkolleger?

– Jeg har det ikke med å la meg blende av folk. Som politiker vil jeg være et vanlig menneske som har fått et uvanlig verv.

JUBEL: Pasientfokus, med Irene Ojala i front, feiret valgresultatet på utestedet Barila i Alta.

– Er du klar til å leie ut alt du har av husvære i Alta og Bodø når du nå skal bo i en gratis pendlerleilighet i Oslo betalt av Stortinget?

– Ja, det er klart. Eller kanskje jeg skal kjøpe meg et stort og dyrt hus i Alta, sier hun – etterfulgt av en rungende latter.

– Noen vil mene at det er litt pussig at et parti på Stortinget bare har én sak på programmet, nemlig å få akutt- og fødeavdeling til Alta?

– Jeg er jo et samfunnsengasjert menneske med et stort saksfelt, og jeg evner å kjempe for flere saker. Når jeg nå gjør meg klar til å reise til Oslo, er det for å bygge opp en gruppe av medarbeidere som skal drive en offensiv og god helsepolitikk. Det faktum at Pasientfokus har lyktes å bli valgt inn på Stortinget viser demokratiets styrke, men også dets svakhet, svarer Ojala.

– Det er ikke bra at folks behov ikke blir lyttet til av de andre partiene, og at det derfor er behov for slike som oss, sier helsearbeideren som nå drar til Oslo for å kjempe for det hun kaller «oss nordboere».

Her kan du se hvem som ble valgt inn fra valgdistriktet Finnmark:

Ojala sier til VG at det er viktig å være klar over at Alta er den største byen i Finnmark.

– Vi er rundt 21.000 mennesker, men vi må reise til Hammerfest, en by med 11.000 mennesker, for å få behandling.

Med 100.000 kroner i budsjett og et halvt år på seg, har de blitt ett av Finnmarks klart største partier.

Pengene har de brukt på å trykke opp en avis med klare meldinger om hva de vil jobbe med på Stortinget. Hun sier partiet ikke bare vil jobbe for Alta, men også nasjonale saker som å få en Helsehavarikommisjon.