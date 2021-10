STADIG KONTROVERSIELL: Trump kritiserer den avdøde tidligere utenriksministeren Colin Powell.

Reagerer på Trump-uttalelser om avdøde Powell: − Har ikke empati

Donald Trump kom tirsdag med skarp kritikk av den avdøde utenriksministeren Colin Powell – kun et døgn etter nyheten om hans død. Nå blir Trump selv utskjelt fra flere kanter.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Politikere fra begge sider av det politiske landskapet har uttrykt sorg og kondolanser etter at tidligere utenriksminister Colin Powell mandag døde etter komplikasjoner som følge av kreftsykdom og coronasmitte.

Tidligere president Donald Trump har ikke meldt seg i rekken av hyllester – og kritiserer i stedet nylig avdøde Powell. Det går ikke upåaktet hen.

– Rundt 24 timer etter Colin Powells bortgang, viser Donald Trump nok en gang at han ikke har empati, eleganse eller verdighet, skriver kommentator Chris Cillizza for CNN.

Han er én av mange som har reagert på tidligere president Trumps uttalelser etter nyheten om Powells bortgang mandag denne uken.

DØDE: Tidligere utenriksminister i USA, Colin Powell var både kreftsyk og smittet av corona da han døde.

Powell var republikaner, men stemples av Trump som en «Republican in Name Only» (RINO) – altså en slags falsk republikaner.

– Fantastisk å se Colin Powell, som gjorde store feil når det gjelder Irak og, som kjent, såkalte masseødeleggelsesvåpen, bli behandlet så vakkert etter sin død av Fake News-mediene. Jeg håper det samme skjer meg en dag, heter det i Trumps uttalelse.

– Han gjorde mange feil

Powell var utenriksminister fra 2001–2005, da George W. Bush var president. Han ble med det den første svarte amerikaner som har innehatt dette embetet.

Som Chairman of the Joint Chiefs of Staff under President George H.W. Bush ble Powell hyllet for sin innsats under Gulfkrigen i 1990–91. Han ble senere mer kjent for å ha lagt frem feilaktige bevis for FN om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen i februar 2003.

Det er denne feilen Trump nå gjør narr av.

– Han gjorde mange feil, men uansett: Måtte han hvile i fred! avslutter den tidligere presidenten uttalelsen.

Trump beskriver også Powell som «en typisk RINO» sier han «alltid var først i rekken for å angripe andre republikanere».

– Forkastelig

Uttalelsene vekker reaksjoner i USA tirsdag kveld.

– Tidligere president Trumps kommentarer om avdøde Powell er blant det verste og mest ynkelige han noen sinne har sagt. Det sier noe, sier guvernør i New Jerset, Phil Murphy i et Twitter-innlegg. Han håper kommentarene «minner om hva landet tydelig avviste ved valget i fjor».

Tidligere oberst i den amerikanske hæren og medlem av av det nasjonale sikkerhetsrådet, Jeff McCausland, reagerer også på Trumps uttalelser i en kommentar gjengitt av NBC News.

– Powells liv hadde sine selvmotsigelser og ironier, men tidligere president Donald Trump klarer å både ignorere og feilbeskrive hva som gjorde ham til slik en viktig skikkelse, skriver McCausland.

CNN-kommentator Cillizza har en lignende konklusjon:

– Det Trumps uttalelse bør minne oss om, er at denne mannen er unik i sin selvopptatthet – og uten evne til å se forbi seg selv.

Annen tone fra andre presidenter

Tonen fra Trumps forgjengere har vært en annen etter dødsfallet. I en uttalelse sendt ut mandag, hyllet George W. Bush sin tidligere utenriksminister:

– Han var så populær blant presidenter at han fikk «Presidentens frihetsmedalje» to ganger. Han var høyt respektert både i inn- og utland. Og viktigst av alt; Colin var en familiemann og en venn, skrev Bush, som sendte Powells familie varme tanker fra seg selv og kona Laura.

JOBBET SAMMEN: Colin Powell og George Bush i Rosehagen ved Det hvite hus i 2002.

Også tidligere president Barack Obama og nåværende president Joe Biden mintes Powell i en annen ordlyd:

– Michelle og jeg vil alltid se på han som et eksempel på hva USA – og amerikanere – kan og bør være, skrev Obama i uttalelsen.

Powell ga støtte til Obama da han stilte som presidentkandidat i 2008, selv om de tilhørte forskjellige politiske parti.

Nåværende president Joe Biden skrev varmt om Powell i en Twitter-melding mandag. Han omtalte den tidligere utenriksministeren som en «kjær venn» som vil bli husket som «en av våre store amerikanere».

Utløste falsk vaksinealarm

Det at Colin Powell døde mens han var smittet av coronaviruset – til tross for at han ifølge familien var fullvaksinert – utløste en rekke falske påstander i sosiale medier om at vaksinen ikke fungerer, melder NTB tirsdag.

«Bevis for at denne vaksinen ikke engang virker, og ikke engang er en ekte vaksine», het det i en Facebook-post som gjenga en artikkel om Powells død, skriver nyhetsbyrået.

Påstandene om at vaksinen ikke virker avvises av eksperter, som forklarer at Powell hadde en type blodkreft kalt myelomatose, som undergraver effekten av vaksinen. 84 år gammel var han dessuten allerede mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp.

– Hvis man skulle velge seg ut den sykdommen som mest skader eller reduserer responsen på vaksiner, ville det være nettopp myelomatose, sier legen Onyema Ogbuagu, spesialist på infeksjonssykdommer ved Yale-universitetet ifølge NTB.