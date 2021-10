LEDEREN: Kim Jong-un blir hyllet av de militære i forbindelse med feiringen av at hovedstaden Pyongyang feiret sin 73-års dag i september.

Nordkoreansk avhopper sier han produserte dop for regimet

I et intervju med BBC åpner tidligere Nord-Korea-topp opp om styringssettet i gamlelandet.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Etter å ha brukt 30 år på å klatre til eliten i det nordkoreanske regimet, valgte etterretningstoppen å flykte til Sør-Korea i 2014. Nå er han bosatt i Seoul og jobber for naboens etterretningstjenester.

I et lengre intervju med den britiske kringkasteren BBC forteller han under det falske navnet Kim Kuk-song om hva han opplevde i skrekkregimet i nord.

Jakter på avhoppere

Kuk-song forteller i intervjuet om hvordan avhoppere som han selv ønskes drept av regimet. Han bidro selv i arbeidet når tidligere avhoppere skulle likvideres.

– I Nord-Korea er terror et politisk verktøy som beskytter verdigheten til Kim Jong-il og Kim Jong-un. Det skulle vise etterfølgerens lojalitet til lederen, sier Kuk-song.

Han sier han også var involvert i plasseringen av hemmelige spioner i andre land:

– Ved et tilfelle jobbet en nordkoreansk agent på kontoret til Sør-Koreas president. Dette var tidlig i 1990-årene. Etter å ha jobbet der i fem-seks år, kom han tilbake og jobbet for kommunistpartiet.

Kim Kuk-song hevder representanter for regimet den dag i dag er aktive i en rekke roller hos naboen i sør.

AVHOPPER: Kim Kuk-song

Dopsalg

I april erklærte Kim Jong-un at Nord-Koreas befolkning sto foran en «besværlig marsj» – en referanse til hungersnøden under farens styre på 1990-tallet.

På den tiden var Kim Kuk-songs jobb å skaffe midler til regimet – noe som betydde dopsalg.

– Dopproduksjonen under Kim Jong-il nådde en topp under hungersnøden – etter at vi gikk tom for penger til lederen. Da hentet jeg tre utlendinger til Nord-Korea og startet dopproduksjon. Det var «crystal meth» – som gjorde at vi fikk dollar å presentere for Kim Jong-il, sier han.

Andre avhoppere har også berettet om storstilt dopeksport støttet av staten.

BBC spør Kim Kuk-song hvor pengene havner:

– Alle pengene i Nord-Korea tilhører lederen. Med pengene kjøpes villaer, biler, mat, klær og annen luksus.

Under 1990-årenes hungersnød blir det estimert at et sted mellom flere hundre tusen og en million mennesker sultet i hjel.

TALE: Enehersker Kim Jong-un taler under kommunistpartiets 76-årsdag søndag.

Ulovlig våpensalg

I tillegg til dopsalg skaffet regimet penger gjennom ulovlig salg av våpen til Iran under Kim Kuk-songs tid i landet. Han hevder også at våpnene kunne ende opp i land herjet av borgerkrig.

Senere har FN beskyldt Nord-Korea for å stå bak våpensalg til land som Syria, Myanmar, Libya og Sudan.

I tillegg gjennomfører de hyppige tester av atomvåpen – på tross av at de er underlagt strenge internasjonale sanksjoner for atomprogrammet.

Forklarer flukten

Etter å ha nådd en posisjon hvor han hevder Kim Jong-uns tante lot ham bruke en Mercedes, hoppet Kim Kuk-song av. En avgjørende grunn skal ha vært den nye lederens utstrakte likvideringer av utfordrere etter maktovertagelsen i 2011.

Blant annet drepte diktatoren Jang Song-thaek, sin egen onkel. Og hele familien hans.

– Da følte jeg meg umiddelbart i livsfare. Jeg skjønte at jeg ikke lenger kunne leve i Nord-Korea.

BBC har kontaktet Nord-Koreas ambassade i London for å få tilsvar på påstandene fra avhopperen, uten respons.