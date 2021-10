SYK: President Miloš Zeman (77) ble søndag hentet fra presidentpalasset i ambulanse.

Syk president kan skape statsministerkaos i Tsjekkia

Etter at Tsjekkias president havnet på sykehus søndag er det nå uklart hvem som vil få i oppdrag å danne landets nye regjering.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Tsjekkias president Miloš Zeman rakk å holde samtaler med den nåværende statsministeren Andrej Babiš før han søndag ble hentet i ambulanse.

Nyhetsbyrået CTK melder mandag formiddag at presidentens tilstand er stabil.

– Årsaken til Zemans sykehusinnleggelse er komplikasjoner fra sykdommene han tidligere har fått behandlinger for, sa en av legene ved det militære universitetssykehuset i Praha.

77-åringen har en lang sykdomshistorie med blant annet diabetes. Det er også kjent at Zeman er en storrøyker og at han til tider har hatt et høyt alkoholkonsum.

– Vi kjenner diagnosen, noe som gjør at vi kan målrette behandlingen, sa direktør ved sykehuset Miroslav Zavoral, men la til at han ikke ville gi ytterligere detaljer etter presidentens eget ønske.

De første tegnene til sykdom kom allerede valgdagen da presidenten etter råd fra lege stemte fra presidentpalasset og ikke i valglokalet som planlagt.

SAMARBEIDSPARTNERE: Andrej Babiš og Miloš Zeman etter valget i 2017.

Usikkerhet om statsministerposten

Innleggelsen skjedde dagen etter valgresultatet i landet ble klart. Nåværende statsminister Andrej Babiš risikerer å miste vervet etter at den borgerlige koalisjonen vant en knepen valgseier.

Selv om presidentens rolle stort sett er av seremoniell betydning har Zeman ansvaret for å peke på hvem som får i oppdrag å danne ny regjering.

Zeman har ikke sagt offentlig hvem han ønsker å gi oppdraget, men har tidligere antydet at oppdraget vil gis til det største partiet, ikke en «hvilken som helst» koalisjon.

Derfor er det nå uklart hvem som vil få dette oppdraget. Babiš parti fikk flest seter i nasjonalforsamlingen, men mangler flertall. Koalisjonen som vant består av to partier som sammen har sagt at de ønsker å danne regjering.

En talsperson for Zeman sa mandag at innleggelsen ikke forstyrrer sonderingene mellom partiene etter valget, melder NTB.

Kontroversiell president

President Zeman er en kontroversiell figur og har tidligere blant annet offentlig sagt at han mener transpersoner er «motbydelige». Zeman er også kjent for å ha liten tro på menneskeskapte klimaendringer.

Zeman er også kjent for å ha et nært samarbeid med statsminister Babiš. Statsministeren, som også er en av Tsjekkias aller rikeste, har blitt anklaget av både politiet og EUs byrå for bedrageriforkjempelse (OLAF) for å ha underslått EU-subsidier til en verdi av ca. 20 millioner kroner.

Det er ventet at Babiš vil få en sjanse til å prøve å danne en ny regjering, selv om partiet hans tapte valget.