FORSVUNNET: Fire år gamle Cleo Smith forsvant fra telttur natt til lørdag.

Leter etter fire år gamle Cleo: − Alvorlig bekymret

Australsk politi jobber på spreng for å finne fire år gamle Cleo Smith, som ble borte under en campingtur.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Det var natt til lørdag at fireårige Cleo Smith forsvant fra en telttur med familien i Macleod i Vest-Australia.

Hun ble sist rapportert sett klokken 01.30 natt til lørdag da hun lå og sov i familiens telt. Ifølge australsk politi hadde hun forsvunnet fra teltet da foreldrene våknet klokken 06.30.

Store ressurser – som etterforskere fra nasjonalt og lokalt politi, helikopter og droner – er satt inn i søket etter fireåringen.

Kjemper en kamp mot klokken

Mandag understreket politiinspektør Jon Munday at politiet kjemper en kamp mot klokken.

– For hver time som går med en fireåring ute i disse omgivelsene – der det er begrenset med vanntilgang, varmt og få muligheter for å søke ly – øker bekymringen, sa Munday, ifølge The Guardian.

– Det er grunnen til at vi er alvorlig bekymret for Cleo på dette tidspunktet, sa han videre.

BORTE: Dronebilde av campplassen«Blowholes Shacks» i Vest-Australia, der Smith forsvant natt til lørdag.

Politiet utelukker ikke at Cleo Smith kan ha blitt bortført.

– Alt ligger på bordet frem til vi har utelukket det, sa Munday på mandag.

Politiet har òg gått ut med bilder av en rød og sort sovepose av typen Cleo lå og sov i da hun sist ble sett – også soveposen har blitt rapportert savnet.

Søker langs kysten

Søndag postet Cleo Smiths mor et innlegg på Facebook der hun ba om hjelp til å finne datteren.

– Det er 24 timer siden jeg så de strålende øynene til datteren min. Vær så snill og hjelp meg med å finne henne, skrev moren, ifølge CNN.

Campstedet «Blowholes Shacks», stedet Cleo Smith forsvant fra, ligger på vestkysten av Australia, nær byen Carnarvon. Nå søker politiet i uthus og bebyggelse langs kysten i håp om å finne henne.

Borgermester i Carnarvon Eddie Smith sier til ABCs radiokanal i Perth at lokalsamfunnet gjør det de kan for å bidra i søket etter fireåringen.

– Folk tilbyr å bruke firhjulingene sine i søket, og alle går sammen om å gjøre de kan. Det varmer – det er virkelig et flott lokalsamfunn, sa Smith til radiokanalen søndag.

– Mange dukket også opp da en av de lokale kirkene holdt åpent for lystenning, forteller han til radiokanalen.