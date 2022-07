Steve Bannon dømt for forakt for Kongressen

I november i fjor ble Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Nå er dommen klar.

Tre timer etter at juryen trakk seg tilbake for å komme frem til en avgjørelse, er dommen klar.

Bannon dømmes for to tiltalepunkter: For å gjentatte ganger ha nektet å vitne om kongress-stormingen 6. januar i fjor, og for å nekte å fremlegge dokumentasjon, etter å ha blitt stevnet av granskningskomiteen.

Ifølge nyhetsbyrået AP, har hvert punkt en minimumsstraff på 30 dagers fengsel.

Justisdepartementet har tidligere opplyst at Bannon risikerer minst 30 dager, og opp mot ett år i fengsel, for hver av de to tiltalepostene, i tillegg til en bot på mellom 100 og 1000 dollar.

Rettssaken pågikk over fem dager. CNN-korrespondenten Manu Raju skriver på Twitter at straffeutmålingen skal skje 21. oktober.

Prøvde å utsette

Tidligere denne måneden, ble det kjent at Bannon ombestemte seg og likevel ville møte til høringen om kongress-stormingen. Dommer Carl Nichols bestemte likevel at Bannon fremdeles måtte møte i retten for det han er tiltalt for.

Han forsøkte i begynnelsen av uken å få dommer Carl Nichols til å utsette rettssaken, uten å ha fått medhold til det. Bannon har argumentert med at høringene som fortsatt pågår i kongresskomiteen, kan gjøre det vanskelig å finne upartiske jurymedlemmer.

«Helvete vil bryte løs»

6. januar 2021 stormet tilhengere av tidligere president Trump den amerikanske Kongressen i Washington DC. Dette som protest mot det de mente var valgfusk av demokratene, da Joe Biden vant presidentvalget i 2020.

Denne hendelsen granskes av 6. januar-komiteen, som Bannon nå er dømt for å nekte å vitne for.

Tidligere president Donald Trump og Steve Bannon i 2017, like etter Trump gjorde Bannon til sin rådgiver.

Ifølge CNN skal Bannon ha pratet med Trump 5. januar 2021, dagen før Kongressen ble stormet. I en podkast senere samme dag, sa han at «helvete vil bryte løs i morgen».

Bannon ble sparket i 2018, og var dermed ikke Trumps rådgiver da stormingen fant sted. På dette tidspunktet skal han ha hatt en mer uformell rolle.

Det var Representantenes hus som i oktober ba påtalemyndigheten om å straffeforfølge Bannon.