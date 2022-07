STORMET: Soldater ankom protestleiren til mange srilankere natt til fredag, jagde dem vekk og rev ned teltene.

Sri Lanka: Sterke reaksjoner i flere land på storming av protestleir

Natt til fredag gikk soldater til aksjon mot en protestleir i Sri Lankas hovedstad, Colombo. Det har vekket sterke reaksjoner i flere land.

Publisert: Nå nettopp

Sri Lanka har vært preget av økonomisk krise, og uroen eskalerte ytterligere da Ranil Wickremeshinge ble valgt som ny president onsdag.

Soldater fra den srilankiske sikkerhetsstyrken aksjonerte mot demonstrantene natt til fredag lokal tid, og mot leiren deres utenfor presidentens kontor i Colombo.

I SOLIDARITET: Indiske studenter samlet seg i New Dehli i solidaritet med det srilankiske folket.

I dag har det vært demonstrasjoner i flere land som følge av det. I Indias hovedstad, New Delhi, skal flere medlemmer av studentorganisasjonen Krantikari Yuva Sangathan (KYS) ha blitt pågrepet av politiet.

Det skal ha skjedd mens studentene demonstrerte mot stormingen i Colombo. I tillegg skulle de til FNs kontorer i India for å levere et brev i solidaritet med det srilankiske folket, ifølge Reuters.

PÅGREPET: Her blir et medlem av studentorganisasjonen KYS pågrepet av politiet under protesten i New Delhi.

Krever at Singapore arresterer tidligere president Rajapaksa

Tamil Guardian skriver at det har vært demonstrasjoner i flere andre land også, blant annet i Malaysia.

Demonstranter samlet seg utenfor Singapores ambassade og krevde at de arresterer og straffeforfølger tidligere president, Gotabaya Rajapaksa, for folkemord, ifølge Tamil Guardian.

GIR SEG IKKE: Til tross for stormingen og sammenstøt med soldater, fortsetter demonstrantene å vise motstand mot president Wickremesinghe.

De to siste tiårene er det Rajapaksa-familien som har styrt politikken i landet, også under borgerkrigen på Sri Lanka, skriver The New York Times. Flere srilankiske innbyggere hevder at Rajapaksa-familien har skyld i problemene som landet står overfor.

Tidligere i juli rømte daværende president Rajapaksa fra Sri lanka til Singapore.

AVLA ED: Torsdag morgen srilankisk tid avla Wickremesinghe sin ed som president, til tross for at demonstrantene har sagt at de ikke vil akseptere valget.

I Malaysia skal det ha blitt levert et brev til Singapores høykommissær i Malaysia, hvor tamilske malaysiere skal ha gitt uttrykk for misnøye over at Rajapaksa får oppholde seg i Singapore, melder Tamil Guardian.

Ifølge Tamil Guardian skal det ha vært lignende proester i Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Soldater skal ha angrepet BBC-journalist

Minst 50 demonstranter ble skadet i sammenstøtene, inkludert journalister som ble banket av sikkerhetsstyrkene. To personer skal være innlagt på sykehus, ifølge Reuters.

BBC skriver at soldatene som stormet protestleiren ble aggressive da demonstrantene viste motstand.

SKADET: En demonstrant blir fraktet inn i en ambulanse etter å ha blitt skadet under sammenstøtene med soldatene.

Demonstrantene skal ha blitt presset vekk fra området de hadde beleiret, men da to BBC-journalister dro tilbake for å dokumentere hva som skjedde, skal de ha blitt møtt med vold.

– En mann slo kollegaen min og tok telefonen hans. Vi forsøkte å forklare at vi var journalister som gjorde jobben vår, men de fortsatte å være voldelige, forteller den ene BBC-journalisten.

BLOKADE: Soldater fra den srilankiske hæren blokkerer veien til presidentens kontor for å forhindre at demonstrantene protesterer der.

De forteller at mikrofonen deres ble kastet vekk og at soldatene slettet videoene de hadde filmet.

Buddhika Abeyrathne (34), en demonstrant som var vitne til stormingen har fortalt til Reuters at demonstrantene skal ha blitt banket brutalt.

– Wickremesinghe vet ikke hva demokrati er.