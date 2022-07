STØTTER: – Vi støtter Kinas «Ett-Kina»-politikk når det kommer til Taiwan, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Lavrov med Taiwan-støtte til Xi: − Vi støtter Kina

Dagen etter Kinas leder Xi Jinping og USAs president Joe Biden hadde en opphetet samtale om Taiwan, rykker Russland ut med sin fulle støtte til den kinesiske presidenten.

Fredag uttaler Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at landet står bak president Xi Jinping og Kinas syn på «Ett Kina»-politikken.

– Vi støtter Kinas «Ett-Kina»-politikk når det kommer til Taiwan, sier Lavrov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har ikke noe problem med å opprettholde prinsippet om Kinas suverenitet, la Lavrov til.

Uttalelsene faller dagen etter USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping hadde sin femte videosamtale.

– De som leker med ilden, vil bli brent, skal Xi ha uttalt til statlige kinesiske medier ifølge Reuters.

Temperaturen i Sør-Kina-havet er het for tiden. Spesielt øya Taiwan og synet på kinas såkalte «ett Kina»-politikk og eierskap til den omstridte øya er gjenstand for debatt mellom stormaktene USA og Kina.

Eksperter har tidligere spekulert i om Russlands invasjon av Ukraina kan ha banet vei for at kineserne våger å innta Taiwan med makt.

– Utestengt fra vesten

– Russland står fjellstøtt på Kina sin side. Krigen i Ukraina bidratt til at Russland står nærmere Kina både politisk, økonomisk og militært, sier NTNU-professor Jo Jakobsen til VG.

– Russland befinner seg i en situasjon hvor de er utestengt av Vesten til å delta i det normale og politiske liv. Russland er viktig for Kina, men Kina er enda viktigere for Russland, legger han til Jakobsen.

Tross opphetet stemning de siste dagene mener Jakobsen at det er lite sannsynlig at det blir en militær konflikt mellom hverken USA, Kina eller Taiwan per nå.

– Selv om Russland nå går ut og sier at de støtter den kinesiske lederen har de ikke kapasitet nå til å hjelp Kina i en eventuell militær konflikt med Taiwan, sier professoren.

Info Taiwan, Kina og USA Taiwan (Republikken Kina) ble opprettet på den kinesiske øya Formosa i 1949, etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

USA felles hovedfiende

Jakobsen sier bakgrunnen for samarbeidet som bare blir tettere og tetter er deres felles fiende.

– Begge disse landene interessert i å endre verdensordenen, både økonomisk og territorielt. Da er USA hovedfienden i begge landene, sier Jakobsen.

Spenningen mellom Kina og Taiwan har økt de siste årene, og Kina har gitt klar beskjed om at de ikke vil nøle med å starte en krig om Taiwan skulle erklære uavhengighet.

– Det foreligger en risiko der. Jeg tror Kina først og fremst har et behov for å signalisere at Taiwan-spørsmålet er ekstremt viktig for dem. Når og hvis en invasjon er ikke sikkert, men tidspunktet for Kina er ikke rett enda, selv om de stadig blir sterkere.

Kan bli guffent

Demokratenes mektige speaker i Kongressen, Nancy Pelosi, planlegger å besøke Taiwan i august. Pelosi er nummer tre i rang i det offisielle USA, etter presidenten og visepresidenten.

– Det blir en ordentlig spent situasjon dersom Pelosi trosser Biden sin anbefaling og reiser til Taiwan. Kina kan da finne på å bruke militære for å true eller «skremme» USA og Taiwan, sier Jakobsen.

USA befinner seg i en kinkig situasjon både innenriks og utenriks.

– Kina tolker Pelosi som en toppfigur, noe hun ikke direkte er. Kongressen vil ikke at USA skal gi etter kinesisk press. Dette spørsmålet er en innenrikspolitisk betent sak. Reiser hun ikke blir det bråk i USA, reiser hun blir det bråk mellom USA og Kina. avslutter Jakobsen.