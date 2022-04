Russland avviser at de har begått krigsforbrytelser

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia hevdet mandag at Russland ikke har begått krigsforbrytelser i Ukraina og la fram beviser for at massegravene og de sivile dødsfallene i Butsja var iscenesatt.

Av Eirik Husøy

– Helt fra begynnelsen har det vært klart at dette er ikke noe annet enn nok en iscenesatt provokasjon med mål om å diskreditere og dehumanisere det russiske militæret og sette politisk press på Russland, sa Nebenzia på en pressekonferanse i New York.

– Mange av dere vet ikke om det russiske militære, men det russiske militæret har ikke gjort noe av det de er anklaget for, spesielt i å ha begått grusomme handlinger mot den sivile befolkningen. Det er ikke slik, det har aldri vært slik, og det kommer aldri til å være slik, hevdet han.

Skrekkfunnene av lik strødd i gatene etter russernes tilbaketrekning i Kyiv-forstaden Butsja har sjokkert en hel verden.

Statsminister Jonas Gahr Støre at det vitnet om at brutale og grusomme handlinger er begått. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa mandag at Butsja bare er toppen av isfjellet.

USAs president Joe Biden gjentok at han anser Russlands president Vladimir Putin for å være en krigsforbryter. Han tok også til orde for å stille ham for retten for grusomheter begått i Ukraina.

Hevder ingen sivile er drept

På pressekonferansen mandag viste Nebenzia fram videoer som han hevdet beviste at alt er løgn. Han hevdet også at da russiske styrker forlot Kyivs forstad Butsja, var det ikke noe som tilsa at ett eneste sivilt menneskeliv hadde gått tapt.

– I løpet av tiden byen har vært under russiske styrkers kontroll, har ikke en eneste lokal beboer blitt rammet av noen voldelig handling, hevdet han.

LA FRAM «BEVISER»: Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia møtte pressen i New York mandag for å legge fram sin versjon av grusomhetene i Butsja.

På spørsmål fra pressen om hendelsen i Butsja var Nebenzia åpen på at sivile liv kan gå tapt i en krig, men hevdet hardnakket at det ikke stemmer i Butsja.

– Dette er krigføring (warfare), og i krigføring (warfare) kan alt skje. Man kan ikke garantere at sivile ikke dør i en krig (war). Men videomaterialet vi blir presentert for, og spesielt i Butsja som jeg snakket om, gir oss ingen tvil om at det var iscenesatt, sa Nebenzia.

Russiske myndigheter har vært klare på at det ikke er krig i Ukraina, men at det er en såkalt spesialoperasjon de gjennomfører i Ukraina. Russiske medier har ikke fått lov til å omtale det som skjer i Ukraina som krig. Likevel brukte Nebenzia det engelske ordet «war» mandag.

Pentagon: Ganske åpenbart at Russland står bak

I en uttalelse mandag kveld norsk tid sa Pentagons talsperson John Kirby at det er ganske åpenbart at Russland står bak grusomhetene i Ukraina.

– Jeg tror det er ganske åpenbart at, ikke bare for oss men for verden, at russiske styrker er ansvarlige for grusomhetene i Butsja, sier Kirby.

Om det er leiesoldater eller tsjetsjenere eller andre styrker under russisk kontroll, er foreløpig ikke klart, sier Kirby.

Nebenzia brukte også mye tid på å kritisere Storbritannia for å ha blokkert et møte i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet skal etter planen møtes tirsdag.

Presenterte «beviser»

Blant det som ble presentert som bevis på pressekonferansen mandag, var følgende:

Det ble vist en video av Butsjas ordfører Anatol Fedoruk samme dag som de tok over byen igjen. Nebenzia påpeker at han ser glad ut, og at det er vanskelig å tro at grusomheter kan ha blitt begått ettersom han ikke nevnte det i denne ene videoen, samt at han var glad.

Også et annet bilde av en annen person som var glad etter å ha gjenerobret byen, ble fremlagt av Nebenzia som bevis for at ingen lovbrudd hadde blitt begått.

Det ble også vist videoer av ukrainske styrker som ankommer byen uten at døde personer vises i akkurat disse gatene.

– Jeg håper at bevisene som er demonstrert for dere i dag, etterlater dere uten illusjoner om at videoer som spres av det ukrainske regimet er en grov forfalskning, hevdet Nebenzia.

Nebenzia sier også at de har andre «empiriske beviser» som de skal presentere for FNs sikkerhetsråd så raskt som mulig.

