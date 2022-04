FEMBARNSFAMILIE: I Ukraina var Micha Makovetskiy (36) bygningsarbeider, mens kona Alina Makovetska (33) jobbet på bakeri (bak med barnevognen). Så kom krigen og de måtte flykte med sine fem barn i alderen fem måneder til ti år.

Ukrainere strømmer inn i Mexico på vei til USA

TIJUANA (VG) President Biden vil ta imot 100.000 flyktninger fra Ukraina. Men i Tijuana klarer grensebetjentene hans å ta inn mindre enn 200 daglig.

Endelig er det fembarnsfamilien Makovetskiy sin tur.

De blå, ukrainske passene som foreldrene Micha (36) og Alina (33) har knuget i timevis, gis til de amerikanske grensebetjentene.

Som far til tre eller flere barn fikk Micha Makovetskiy lov til å forlate Ukraina.

Etter en reise som startet 25. februar, to dager etter krigsutbruddet, i byen Vinnytsia, er de nå fremme ved piggtråden som skiller Mexico fra USA.

Makovetskiys onkel fra California venter på den andre siden i San Diego.

Dette er aller siste stopp før tryggheten. Dokumentene er i orden.

Så får de passere – med sine fem barn, den minste på fem måneder, eldste på ti år.

BLÅ PASS: Ukrainere med familie eller venner som kan være «sponsorer» i USA slipper inn over grensen på humanitært grunnlag. Men det har til nå gått fryktelig tregt.

2200 i Tijuana nå

Ukrainere som rømmer fra krigen i hjemlandet, fosser nå inn i Mexico uten visum.

Derfra har de mulighet til å komme seg inn i USA som flyktninger på humanitært grunnlag og søke asyl.

Har de en sponsor i USA som garanterer for dem, får de reise fritt videre inn i landet.

– Totalt er det rundt 2200 her akkurat nå, sier Lucero Vazquez, direktør for migrantspørsmål i grensebyen Tijuana, til VG.

Mens Ukrainas europeiske naboland tok imot millioner i løpet av få uker, har amerikanske grensemyndigheter i Tijuana til nå holdt et snitt på godt under 200 daglig.

KYSS: En kvinne tar hånd om babyen sin mens hun venter på å krysse over.

Det har skapt en flaskehals, utløst en teltby ved grensen samt behov for flere provisoriske mottakssentre i Tijuana.

– Forrige uke kunne en ukrainer fly til Tijuana og gå inn i USA samme dag. I dag er ventetiden tre-fire dager, sier Vazquez.

forrige



KRYSSINGEN: Siste stopp for de ukrainske flyktningene er noen enkle partytelt med campingstoler helt kloss opp til piggtråden som utgjør grensen til USA. Her får familien Makovetskiy passere.

Listen

Fra USA og inn i Mexico har det samtidig gått en annen strøm: Frivillige.

Det er de – og ikke meksikanske eller amerikanske myndigheter – som nå driver den logistiske kjeden fra flyktningenes ankomst på flyplassen i Tijuana og frem til campingstolene ved piggtråden på selve grenseovergangen.

Det aller viktigste flyktningene får ved ankomst er sitt nummer på det som nå bare kalles «listen».

Det er slik de frivillige har laget en ordning som sikrer alle sin rettmessige plass i køen og sørger for at det hele tiden ikke venter flere ved grenseovergangen enn det amerikanske myndigheter er i stand til å prosessere.

FRIVILLIG: Wayne Little kom for å hjelpe til Tijuana forrige søndag, men innså at behovet for organisering av den ukrainske flyktningstrømmen var stor og ble værende. Han holder daglig motiverende taler – «det er et mirakel det som skjer her!» og «hele verden er forelsket i det ukrainske folket!» – til de som har nådd frem til siste stopp før grensepasseringen.

Advokat ble frivillig

– Vi forsøker å sørge for at relasjonen mellom flyktningene og grensekontrollen er god, sier Wayne Little.

Little er en San Diego-advokat blant de frivillige, som har tatt rollen som mellommann i de viktige øyeblikkene da grensebetjentene vil ta inn nye og dokumenter skal sjekkes.

Little kom hit til grenseovergangen søndag forrige uke. Foreløpig må ukrainere krysse over i den samme travle køen som meksikanere og amerikanere bruker.

– Da var det 75 stykker her, som hadde slått leir. Det var ingen organisering. Grensekontrollen var mistenksomme til hva som foregikk og usikre på hvordan de skulle håndtere det. Målet er å gjøre dette så sømløst som mulig, sier han.

I dag er det til enhver tid kun en gruppe på rundt 30 flyktninger som venter i campingstoler. De forsvinner inn i USA så fort de blir ropt opp av grensebetjentene.

ALENE: Olga Bobaschka (36) måtte flykte fra sør-Ukraina. Ektemannen er igjen for å kjempe. I USA har hun familie hun kan være hos, men hun vil hjem igjen til Ukraina når det blir mulig.

– Vil hjem igjen

Olga Bobaschka (36) er rundt nummer 1800 på «listen».

– De har kommet til nummer 1500 nå. Så forhåpentligvis kan jeg gå over i morgen, sier hun.

Sammen med sønnen sin på to år tilbringer hun dagene på et sportssenter i Tijuana som nylig har blitt tatt over av amerikanske frivillige med ukrainsk eller sovjetisk bakgrunn.

Her får de mat, et sted og sove og annen hjelp fra nettverket av amerikanske kirker som har gått sammen om innsatsen. Akkurat nå er det 500–600 her.

– Vi prøvde å bli igjen så lenge vi kunne, men det ble umulig på grunn av bombene og rakettene, sier Bobaschka, som flyktet fra byen Krivoi Rog i sør-Ukraina.

Mannen måtte bli igjen og kjempe. Hun snakket senest med ham denne morgenen. Da vi spør om fremtiden, kommer tårene.

– Jeg vil ha fred og jeg vil dra hjem igjen, sier hun.

MOTTAKSSENTER: I en omgjort sportshall i Tijuana driver nå et nettverk av frivillige fra amerikanske kirker med ukrainsk og russisk tilknytning et mottakssenter for flyktningene.

– Allerede et mareritt

President Joe Biden har lovet at USA skal ta inn 100.000 ukrainere.

– Det er 2,5 prosent av de fire millionene som har flyktet. Det er noen drypp, sier den erfarne utlendingsadvokaten Tatyana A. Edwards-Behar, selv med russisk bakgrunn.

USA har allerede titusener afghanere som også skal inn gjennom et ekstraordinært løft, i tillegg til det konstante presset på den meksikanske grensen.

– Det kommer til å tyngde ned systemet. Jeg har ingen anelse hvordan Biden-administrasjonen ser for seg dette. Det er allerede et mareritt med titusener som fortsatt venter på sine asylintervju, kanskje på det syvende året, sier Edwards-Behar.

Å komme med i gruppen på Bidens 100.000 utvalgte kan bli en langdryg kvalifiseringsprosess, med allerede overbelastede amerikanske ambassader i Europa.

– De kommer ikke til å vente, og heller dra til Mexico?

– Det er helt riktig, svarer Edwards-Behar.

forrige

ADVOKAT: Tatyana A. Edwards-Behar er en utlendingsadvokat i San Diego i California. Med russisk bakgrunn er hun spesialisert på asylsøkere fra den regionen, og nå prioriterer hun ukrainere.

– Vil løse seg

Migrantdirektør i Tijuana, Lucero Vazquez, håper og tror at situasjonen vil bedre seg.

– Det startet med rundt 30 stykker som kom hver dag. Nå er det rundt 300 som lander på flyplassen hver dag. Prosessen med grensekontrollen går veldig tregt, sier han.

VG tilbrakte fire-fem timer ved grenseovergangen på tirsdag og så rundt 30–40 stykker passere.

Om to uker vil ting se annerledes ut, mener Vazquez.

– N å skal de starte med flere betjenter slik at de kan ta inn rundt 600 hver dag. Vi tror at situasjonen vil løse seg i løpet av to uker og at vi i løpet av den tiden vil være i stand til å tømme mottakssentrene, sier Vazquez.

VGs team i Tijuana i Mexico er USA-korrespondent Erlend Ofte Arntsen og fotograf Thomas Nilsson (til høyre)