forrige

fullskjerm neste SKJUL: Hamid forteller at han nå må leve i skjul i frykt for å bli oppdaget av Taliban. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Norskansatte i Afghanistan ble lovet evakuering: − De har etterlatt oss

MAZAR-E-SHARIF / OSLO (VG) De har jobbet for det norske forsvaret, og har i flere år forsøkt å komme seg til Norge. Da Taliban rykket frem, ble de tilbudt evakuering. Så kom meldingen som knuste håpet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Vi er fra norske myndigheter og vi ønsker å bringe deg og din familie til Norge.»

«Hamid» ble utrolig lettet da tekstmeldingen fra norske myndigheter kom den 26. august. Like før var han blitt oppringt og tilbudt evakuering fra Afghanistan.

Da VG treffer han noen uker senere, sitter på gulvet i et slitent murhus i utkanten av Mazar-e-Sharif og viser frem beskjeden han fikk. Hans tre år gamle datter leker like ved.

Etter at «Hamid» hadde jobbet for det norske forsvaret i tre år, har han de siste årene fryktet for sitt liv. Håpet var å bringe familien til Norge – langt bort fra Taliban.

les også Ble trent av norske spesialsoldater. Nå frykter han for livet

Da den islamistiske gruppen tok over landet, ble situasjonen mye mer prekær, forteller han. Det var da telefonen endelig kom.

– De spurte om jeg var i en vanskelig situasjon, om jeg trengte hjelp og ønsket å komme meg til Norge, og jeg svarte ja.

Beskjeden han fikk, var å vente på videre instruks om hvordan han skulle evakueres ut av landet.

VG kan i dag fortelle at minst tre tidligere ansatte ble tilbudt evakuering ut av Afghanistan. Flere solgte unna eiendeler og gjorde seg klare for et nytt liv i Norge.

Så ble det helt stille fra norske myndigheter.

SKUFFET: De tidligere lokale ansatte i Afghanistan er skuffet over at Norge ikke har tatt hånd om dem under den vanskelige situasjonen i Afghanistan. Hamid står helt til høyre i bildet.

Fikk løftet i august

Debatten om hvorvidt Forsvarets tidligere ansatte skulle få opphold eller ikke, blusset opp i sommer. I juni kunne VG melde at Norge ville gi opphold til Afghanistan-ansatte, deriblant sivile som renholdere og sjåfører, som jobbet for Forsvaret eller ambassaden i Kabul.

Men den nye instruksen skulle bare gjelde for de som da var ansatt, ikke ha tilbakevirkende kraft for dem som hadde jobbet for Forsvaret før 2017.

I den gruppen hadde kun stridstolker fått opphold, og ikke de med støttefunksjoner.

Her viser «Hamid» frem meldingene han fikk:

Skulle vurderes på nytt

I juli skrev tidligere Afghanistan-ansatte et brev til norske myndigheter om frykten for sine liv dersom Taliban kom til makten. Og i august fortalte Hamid om hvordan det var å ha fått Taliban på dørstokken.

Men gjennom hele den dramatiske perioden var svaret fra norske myndigheter at tidligere ansatte ikke ville få søknader om opphold i Norge vurdert på nytt.

Så, den 15. august, samme dag som Kabul ble erobret av Taliban, gikk Forsvarsdepartementet ut i Vårt Land og meldte at noen av de tidligere ansatte ville få sine saker vurdert på nytt likevel.

les også USA angrep feil bil og drepte syv barn

Det er i etterkant av dette at «Hamid» og minst to andre tidligere ansatte ble kontaktet og tilbudt evakuering. VG har sett billeddokumentasjon på henvendelsene fra norske myndigheter, som kom fra et norsk telefonnummer. Nummeret er sperret for innsyn, som tyder på at det er en diplomatisk tjenestetelefon.

Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Forsvarsdepartementet ønsker ikke å svare på spørsmål om den konkrete saken til «Hamid», og sier de «hverken kan bekrefte eller avkrefte» om han ble kontaktet av dem.

Det blir blant annet vist til taushetsplikten, til tross for at «Hamid» har sendt inn et skriftlig skjem som løfter taushetsplikten for å kunne gi VG innsyn i saken sin. (se svarene i sin helhet i faktaboksen nederst i saken)

Frykter Taliban

Mellom 2006 og 2014 var norske soldater stasjonert i Mazar-e-Sharif, med utgangspunkt i «Nidaros-leiren». Nå er den forlatt og overtatt av Taliban.

Her jobbet «Hamid» fra 2011 til 2014 som vaskehjelp og vaktmester, og bidro også som tolk når det var behov. VG kjenner Hamids identitet og har sett dokumentasjon på at han har jobbet for Forsvaret.

– Taliban har flere ganger kunngjort at dem som har jobbet for vestlige styrker, vil bli drept. Nå som de kontrollerer hele landet, tror jeg ikke de vil vise noen nåde, forteller «Hamid».

– Taliban har også sagt at de vil gi amnesti til dem som har jobbet for vestlige styrker. Tror du på det?

– Jeg har også hørt dette, men det er løgn. Samtidig som det ble kunngjort, har jeg sett både i sosiale medier og med egne øyne at de har gått fra dør til dør og lett etter mennesker som jobbet for Vesten, forteller han.

UTEN TOALETT: Huset som Hamid og familien nå bor i, har ikke et toalett og huset holder en lav standard.

– De har etterlatt oss

To uker før telefonen fra det norske telefonnummeret kom, var byen hans blitt erobret av Taliban. Beskjeden om at de skulle få komme til Norge, ble et lyspunkt i en vanskelig tid.

De fikk videre beskjed om å klargjøre dokumentene sine og gjøre seg klare til å komme seg til flyplassen i Kabul.

– Vi pakket koffertene våre, og min mor, min kone og min datter ble så glade fordi vi trodde at norske myndigheter skulle redde oss, og at vi ikke trengte å frykte Taliban eller IS lenger, sier «Hamid».

– Det var den beste dagen i vårt liv, og begynnelsen på et nytt liv for oss.

TALIBAN: Soldater fra Taliban vokter en nylig erobret veisperring utenfor Mazar-e-Sharif 23. september.

Men så, like etterpå, sprengte en selvmordsbomber seg i luften ved flyplassen i Kabul. Evakueringen til Norge ble avlyst, og de sendte ut melding til Hamid og de to andre tidligere forsvarsansatte.

«Viktig beskjed fra norske myndigheter: Inngangene til Hamid Karzai internasjonale flyplass er nå stengt og norsk personell forlater landet. Norske myndigheter kan ikke lenger assistere dedikert personell med evakuering (...). Vi forstår den ekstremt vanskelige situasjonen du er i og vi er dypt lei oss for at vi ikke kan evakuere deg og din familie.»

I etterkant har det vært helt stille fra norske myndigheter. Hamid og de andre tidligere ansatte har ringt og sendt e-poster, men ikke fått svar, forteller de.

– I over én måned har vi ikke hørt noe, og de tenker ikke mer på oss. Vi føler at de har etterlatt oss her, sier Hamid.

Han er spesielt frustrert fordi flere andre land har fortsatt evakueringen av sine ansatte i september.

SKJUL: Hamid forteller at han nå må leve i skjul for Taliban.

Solgte eiendeler

En av de andre ansatte VG snakket med, forteller hvordan han og familien solgte unna eiendeler da de fikk beskjeden om at Norge ville ta dem imot.

– Jeg solgte unna eiendeler og telefonen min fordi jeg måtte ha penger til å komme meg til flyplassen. Nå har vi ingenting igjen. Dagen de ringte, var en fantastisk dag, men nå er det veldig vanskelig, forteller mannen.

– Barna mine kan ikke gå på skolen, og de er blitt syke, men vi har ikke råd til å komme oss til legen. Over alt er Taliban, og de leter etter oss som har jobbet for vestlige styrker.

FORSVARET: Hamid har tatt vare på dokumenter og klær han fikk fra det norske forsvaret.

Forsvarsministeren: – Forstår at det er krevende

VG har sendt tre konkrete spørsmål til Forsvarsdepartementet om denne saken:

Rakk man å vurdere de tidligere sakene på nytt, slik det ble varslet 15. august?

Hvor mange av de tidligere ansatte fikk opphold likevel, og hva vil skje dersom de kommer seg ut av Afghanistan og søker asyl på nytt?

Hvorfor er ikke disse menneskene blitt fulgt opp av norske myndigheter, etter de fikk beskjed om at evakuering ikke lot seg gjennomføre?

Men hverken Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet eller Justisdepartementet, som alle har jobbet med denne saken, svarer VG direkte på spørsmålene vi har sendt i denne saken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sendt dette svaret til VG:

– Vi forstår at situasjonen er krevende for dem som ble igjen, og som ønsket seg ut. Det jobbes imidlertid med en ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Forsvaret i Afghanistan, svarer Bakke-Jensen til VG.

– Det jobbes med kriteriene for en ny ordning og det er derfor for tidlig å si noe helt konkret om dette, legger han til.

I svaret fra forsvarsministeren står det at da Kabul falt, anerkjente man at «sikkerhetssituasjonen til afghanere og deres nærmeste familier som har hatt en nær tilknytning til den allierte innsatsen i landet ble kritisk», og at man valgte å «evakuere afghanere med spesielle beskyttelsesbehov og tilknytning til Norge».

– Norske myndigheter var tydelige på at vi ikke kom til å klare å evakuere alle med beskyttelsesbehov og en form for tilknytning til Norge, sier han videre.

AVSLAGET: Denne meldingen knuste håpet for «Hamid» og andre tidligere ansatte av det norske forsvaret i Afghanistan.

Utenriksministeren: – Ikke feilaktig håp

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier til VG at det var Forsvarsdepartementet som vurderte hvem som skulle prioriteres under evakueringen, mens Utenriksdepartementet (UD) sto for praktisk gjennomføring.

– Hva tenker du om at dere ikke klarte å hente dem ut, og at de fikk et feilaktig håp om at det ville skje?

– De fikk ikke et feilaktig håp. Vi hadde en ambisjon om å evakuere så mange som mulig mens det fortsatt var et vindu for å evakuere. Men jeg var helt klar på at vi dessverre ikke ville kunne klare å hjelpe alle, både afghanere med et beskyttelsesbehov og norske borgere, sier Eriksen Søreide til VG.

DILEMMA: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier til VG at Norge ikke kunne evakuere alle som hadde behov for det, fordi situasjonen var kaotisk, uoversiktlig og farlig.

– Det var rett og slett fordi situasjonen var helt uoversiktlig og kaotisk, og den dagen vårt team, og alle andre land, skulle gjøre en siste innsats for å få ut så mange som mulig, kom en terrortrussel og bomben gikk av. Da måtte vi gi beskjed til folk om at de ikke skulle komme til flyplassen, utdyper hun.

Utenriksministeren sier til VG at man var i et «kjempedilemma».

– Men vi kunne ikke be folk komme til et område med en høy terrortrussel. De som ikke var i Kabul ble frarådet å komme til Kabul, og de som allerede var i Kabul, men ikke ved flyplassen, ble bedt om å ta en vurdering selv, ettersom vi ikke kunne komme ut av flyplassen og hjelpe noen.

ETTERLATT: – Fremdeles håper jeg at Norge kan ringe oss og evakuere oss, men hvis de bare etterlater oss her, kommer jeg til å angre på at jeg jobbet for dem.

Jobber med ny ordning

VG får opplyst at Forsvarsdepartementet jobber tett med Justisdepartementet og UD om en ny forskrift som skal åpne for at tidligere lokalt ansatte av Forsvaret i Afghanistan, skal kunne søke om opphold i Norge.

Hvordan de tidligere ansatte skal få søke og hvilke kriterier de må oppfylle for å få søknaden innvilget, er ikke avklart:

«Det jobbes fortsatt med å fastsette innrettingen på en slik ordning. Dette går blant annet på hvilke kriterier som skal anvendes og avklaring av praktiske forhold for hvordan sakene skal håndteres», skriver Justisdepartementet til VG.

Les svarene fra UDI og Forsvarsdepartementet i helhet i faktaboksen under:

SLIK SVARER NORSKE MYNDIGHETER VG har spurt Forsvarsdepartementet om det er riktig at «Hamid» sto på listen over dem som ble kontaktet om mulig evakuering, og har fått følgende svar: «Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte opplysninger om enkeltpersoner som har, eller ikke har blitt, evakuerte.»

Utlendingsdirektoratet (UDI), som fikk tilsendt listen over dem som skulle få søke på nytt fra Forsvarsdepartementet, har heller ikke kunnet svare om saken, og sier at de «hverken kan bekrefte eller avkrefte navn», til tross for at «Hamid» har bedt om at VG får innsyn. Her er svarene i sin helhet: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Da Taliban overtok makten i Afghanistan og Kabul falt, ble sikkerhetssituasjonen til afghanere og deres nærmeste familier som har hatt en nær knyting til den allierte innsatsen i landet kritisk. På linje med våre allierte valgte norske myndigheter å evakuere afghanere med spesielle beskyttelsesbehov og tilknytning til Norge. Blant de som ble evakuert til Norge var personell fra den afghanske spesialenheten Crisis Response Unit 222 som Forsvaret har trent og mentorert over flere år. Samtidig var norske myndigheter tydelige på at vi ikke kom til å klare å evakuere alle med beskyttelsesbehov og en form for tilknytning til Norge. Den praktiske gjennomføringen av evakueringen i Kabul ble foretatt av Forsvaret i tett samarbeid med personell fra Politiets utlendingsenhet og Utenriksdepartementet. For de spesifikke tallene for underkategorier av evakuerte henvises det til UDI. Vi forstår at situasjonen er krevende for de som ble igjen, og som ønsket seg ut. Det jobbes imidlertid med en ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Forsvaret i Afghanistan. Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet jobber nå med å få på plass en ordning der tidligere lokalt ansatte i Forsvaret kan søke om opphold i Norge. Detaljene i denne er ikke klare ennå. Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet samarbeider tett i disse sakene. Forsvarsdepartementet:

– Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte opplysninger om enkeltpersoner som har, eller ikke har blitt, evakuerte, opplyser seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, Marita Hundershagen. Utlendingsdirektoratet (UDI): – Kan dere bekrefte/avkrefte om (N.N) sto på listen som Forsvarsdepartementet sendte til UDI på tidligere ansatte som skulle få søke opphold i Norge på nytt? – UDI kan ikke gi innsyn i enkeltsaker som vurderes på kvoten for overføringsflyktninger. I disse sakene kan det ikke gis innsyn selv om det er vedlagt samtykkeerklæring fra den det angår. Grunnen til dette er at søkeren ikke har innsyn i saken sin før innreise. Dette har sammenheng med bestemmelsene i utlendingsloven § 35 fjerde ledd. Her fremgår det av forvaltningsloven kapittel IV og V om saksforberedelse og vedtak bare gjelder vedtak truffet etter innreise. – UDI kan derfor i disse saken hverken bekrefte eller avkrefte om vedkommende har eller har hatt en søknad til behandling, skriver områdeleder i Asylavdelingen, Ingrid Olram, via sin kommunikasjonsavdeling. Vis mer

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden er i Afghanistan for VG.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

Les gjerne også disse sakene fra Talibans Afghanistan:

les også Slik er reisen inn til Talibans rike - et lukket Afghanistan

les også Talibans Kabul: Kun småjenter får gå på skolen

les også Ble trent av norske spesialsoldater. Nå frykter han for livet

les også Sønnen falt i døden fra evakueringsfly: – Jeg aner ikke hva han tenkte på

les også USA angrep feil bil og drepte syv barn