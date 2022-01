OPPTØYER: Demonstranter barket sammen med opprørspoliti i Almaty onsdag. Fredelige demonstrasjoner utviklet seg da til voldelige opptøyer.

Kasakhstan-ekspert: − Demonstrasjonene har nok truffet en nerve i befolkningen

Kasakhstanske myndigheters informasjonsmonopol gjør det vanskelig å vite hva som skjer i landet, sier Nupi-forsker. Vitner beskriver kaotiske tilstander i gatene i Almaty.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringsbygninger er blitt stormet og påtent. Det meldes om omfattende plyndring i Kasakhstans største by Almaty.

Både medlemmer av sikkerhetsstyrker og demonstranter er drept, og hundrevis er såret etter voldelige sammenstøt. En russiskledet militærallianse har sendt styrker med rundt 2500 soldater for å dempe opptøyene.

Den lokale journalisten Ardak Bukeeva har snakket med demonstranter på bakken som var med på å storme presidentboligen i Almaty, skriver The Guardian. De fortalte at flere titalls personer ble drept i beleiringen.

Det går rykter om at provokatører skal ha kommet til demonstrasjonene med mål om å skape bråk. Andre sier at politiet til tider var nesten fraværende i bybildet onsdag og torsdag.

– Vi har allerede torsdag sett en alvorlig utvikling når det gjelder regimets vilje til å bruke makt, med mange døde og skadde, sier Kasakhstan-ekspert og seniorforsker Kristin Fjæstad ved Nupi, Norsk Utenrikspolitisk Institutt til VG.

Krever frie valg

Så langt tyder rapporter på at demonstrasjonene har oppstått spontant blant oljearbeidere vest i landet og spredd seg som en bølge over landet. Ingenting tyder på at de har vært organisert eller sentralt ledet på noe vis, sier Fjæstad.

– Demonstrasjonene ser ut til å være utløst av en økning i drivstoffpriser, men protestene som startet i vest, har nok truffet en nerve i befolkningen, forklarer hun.

Onsdag stormet demonstrantene flere myndighetsbygg med klubber, og satte fyr på dem. Demonstrasjonene har ført med seg store materielle ødeleggelser, i tillegg til de som har blitt såret og drept på begge sider.

UTBRENT: Flammene har slukt mesteparten av borgermesterkontoret i Almaty.

NUPI-forsker Fjæstad nevner blant annet krav om nye og frie valg og et mer parlamentarisk politisk system som grunnlag for demonstrasjonene.

Bildet er sammensatt, og mange har nok forskjellige grunner til å protestere, sier hun. Det er utbredt misnøye med utviklingen i landet når det gjelder sosiale og økonomiske forhold, og det er nok det som kommer til uttrykk i disse demonstrasjonene.

Kasakhstan har av mange blitt sett på som en suksesshistorie i Sentral-Asia og har lyktes med å skape økonomisk vekst mye på grunn av tilgang på råvarer. Samtidig har disse ressursene vært sårbare for fall i råvarepriser. Og rikdommen har i stor grad materialisert seg for en politisk og økonomisk elite og lite for folk flest.

Informasjonsmonopol

Flere titalls demonstranter og minst 18 medlemmer av politi- og sikkerhetsstyrker har så langt blitt drept i opptøyene. Ifølge innenriksdepartementet er 2.298 demonstranter så langt anholdt eller arrestert. Rundt 400 skal være innlagt på sykehus, ifølge myndighetene.

Men tallene og påstandene er vanskelig å verifisere, og det er svært vanskelig å vite hva som virkelig foregår i landet.

I lange perioder har internett vært stengt. Mobildekningen er dårlig. De aller fleste TV-kanalene har sluttet å sende. Det gjør at det er vanskelig å få informasjon ut, og det som kommer ut, er vanskelig å få bekreftet, forklarer Fjæstad.

KASAKHSTAN-EKSPERT: Seniorforsker Kristin Fjæstad er leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved Nupi, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hun skrev blant annet doktorgrad om Kasakhstan.

– Myndighetene sitter nærmest på et fullstendig informasjonsmonopol. De har en situasjonsbeskrivelse og forklaring på denne situasjonen som ikke ligner på det uavhengige medier og journalister på bakken beskriver, sier Fjæstad.

Blodpøler og brann

Aktivisten Irina Mednikova sier til The Guardian at hun så store blodpøler i gresset rundt presidentboligen torsdag morgen og et fravær av sikkerhetsstyrker og politi.

– Boligen var helt nedbrent. Porten hadde blitt brutt ned med biler eller traktorer. Alle vinduene var knust, og inne var det røyk og en fryktelig lukt, sier Mednikova.

BLODIG: En gressplen sentralt i Almaty var dekket av blod.

Valeria Ibraeva, en kunsthistoriker som observerte protestene fra vinduet sitt med utsikt til en av hovedfartsårene i Almaty, sier at demonstrantene tirsdag smilte og var vennlige. De var håpefulle og uten aggresjon. Men onsdag var det noe helt annet. Plutselig så hun omfattende plyndring og at en buss ble forsøkt veltet.

UTBRENT: Demonstranter satte fyr på biler og regjeringskontorer i Almaty onsdag og torsdag. Her en utbrent lastebil tilhørende politiet.

Russiskledede styrker

Torsdag ankom soldater fra en russisk-ledet militærallianse av tidligere sovjetstater (CSTO). De kommer til å oppholde seg i Kasakhstan i flere dager eller uker, melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Til sammen skal det være snakk om rundt 2500 soldater.

Tidligere torsdag morgen iverksatte CSTO-styrkene en operasjon for å forsøke å dempe opptøyene. Målet er å opprettholde ro og orden og bistå kasakhstanske sikkerhetsstyrker, ifølge alliansen selv.

Alliansen har satt inn styrker etter at Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev ba om hjelp til å stabilisere situasjonen i landet.

MILITÆR STØTTE: Russiske soldater på vei mot Kasakhstan går om bord i et militært fly på en base utenfor Moskva torsdag.

Alvorlig utvikling

Det som startet som fredelige demonstrasjoner utviklet seg onsdag til å bli voldelig. Demonstranter hevder det kom som en reaksjon på overdreven maktbruk fra sikkerhetsstyrker og politi, mens myndighetene stempler alle demonstranter som terrorister.

– Det er nok en blanding av vanlige folk som er fortvilet over at de ikke klarer å betale for drivstoff, mens andre er ungdommer som søker en fremtid med mer valgfrihet.

Mange av demonstrantene har legitime grunner til å protestere, mens andre ikke har det, tror Fjæstad.

STORT ANTALL: I dette bildet fra onsdag har en stor gruppe demonstranter samlet seg i Almatys sentrum.

Myndighetene har meldt om at 18 medlemmer av sikkerhetsstyrker er blitt drept, og en av dem skal ha blitt funnet med avkappet hode.

– På generelt grunnlag kan man si at slike protester bringer med seg mange forskjellige mennesker som har forskjellige grunner til å demonstrere. Mange har legitime grunner, mens andre ser sitt snitt til å oppnå noe annet, sier hun.

Det er vanskelig å si hvor lenge konflikten kan vare, mener Fjæstad. Det kommer blant annet an på regimets vilje til å bruke makt og hvordan demonstrantene reagerer på maktbruken og Russlands inngripen. Graden av misnøye fremover spørs også på hvor lenge russiskledede styrker blir i landet og hvilken rolle de tar i konflikten, mener hun.