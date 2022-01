Boris Johnson om rekordsmitten i Storbritannia: − Tid for den største forsiktighet

Britenes statsminister Boris Johnson kommer med en vaksine-bønn etter rekordhøye smittetall.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– For de som tror vår kamp mot covid er over, så er jeg redd de tar inderlig feil, dette en tid for den største forsiktighet, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Over 218.000 nye smittetilfeller og minst 48 koronarelaterte dødsfall er påvist i Storbritannia, skriver NTB.

Tallet er det høyeste som er rapportert på én dag hittil i pandemien, men det omfatter tester registrert over flere dager. På grunn av at ikke alle smittetilfellene ble rapportert i juleferien, omfatter de tester gjort over fire dager i Nord-Irland og to dager i Wales, skriver, BBC.

Professor og Overlege Chris Whitty deltar også i pressekonferansen og han advarer:

– Forventningen er at tallene vil øke.

Nå ber Johnson flere om å ta boostervaksinen.

– Please, please, please, get that booster! sier han og legger til at det er ni millioner briter som enda ikke har tatt den.

– Vi har 200 000 booster-vaksiner tilgjengelige nå.

– Opp mot 90 prosent av de under intensivbehandling med Covid har ikke tatt booster-vaksinen, og 60 prosent som er under intensivbehandling har ikke tatt vaksinen i det hele tatt, sier han videre.

De siste par ukene har antallet covid-19-pasienter på engelske sykehus blitt doblet til drøyt 14.200, det høyeste antallet siden februar i fjor. Under 800 av dem ligger i respirator, og dette tallet har ligget stabilt de siste seks ukene.

Johnson tilføyer at omikron-varianten er mildere og at selv om innleggelsestallene på sykehusene er høyere, er det færre som trenger intensivbehandling. Det mener han også booster-vaksinen skal ha takk for.

Fortsetter med tiltak

Statsministeren sier under pressekonferansen at landet fortsetter med «plan B-tiltak». Disse inkluderer bruk av masker, arbeid hjemmefra der det er mulig og bruk av vaksinepass for å komme inn på visse steder.

– Vi har identifisert 100 000 kritiske arbeidere fra de som arbeider innen matforsyning til transport og grensekontroll. De vil bli bedt om ta en test hver dag fra 10. januar.

Han legger til at de også «mobiliserer» frivillige.

Forespørsler har blitt sendt til pensjonerte lærere der de ber de returnere til yrket.

– Sammen med plan B har vi en sjanse til å ri ut omikron-bølgen uten å stenge ned. Ukene fremover vil bli utfordrende her og i resten av verden, sier Johnson.

Statsministeren sier at de har kjøpt inn flere antivirale midler per person enn noen andre i Europa.