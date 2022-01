AVSLAG: Den amerikanske dommeren Lewis Kaplan nekter å forkaste saken mot prins Andrew.

Prins Andrew må i retten

Prins Andrews forsøk på å få forkastet det sivile søksmålet for seksuelle overgrep har blitt avvist.

Av Vilde Haugen og NTB

En dommer i New York har besluttet at det sivile søksmålet mot Storbritannias prins Andrew skal behandles, melder flere medier som BBC og Sky News.

Prinsen saksøkes av Virginia Giuffre, tidligere kjent som Virginia Roberts, som anklager ham for seksuelle overgrep da hun var i tenårene.

Prins Andrew har nektet for anklagene og ba om at det sivile søksmålet ble forkastet. Etter å ha hørt argumenter fra begge sider, valgte dommeren Lewis Kaplan å avvise prinsens forespørsel.

Det betyr at prinsen vil stå ovenfor en sivil rettssak senere i år.

Giuffre hevder at hun var ble utsatt for menneskehandel av Jeffrey Epstein, og at han tvang henne til å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år gammel. Søksmålet ble opprettet i august 2021 under Child Victims Act, en lov som tillater ofre av seksuelle overgrep å opprette sak selv om saken.

Prins Andrew har hele veien avvist anklagene.

Dommeren har også avvist en tidligere forespørsel om å stanse det sivile søksmålet mot Andrew, hvor advokatene hevdet at Giuffre bodde i Australia og ikke i USA, der saken behandles.

MANIPULERT: Prinsen sier han ikke kan huske å ha møtt Giuffre og mener at et fotografi som tilsynelatende viser ham med armen rundt hennes bare midje, må være manipulert.

Inngikk avtale med Epstein

Andrews advokater har bedt om å få søksmålet avvist på bakgrunn av at Giuffre ga opp retten til å saksøke prinsen da hun inngikk en forliksavtale med Epstein i 2009. Den gang ble Giuffre, tidligere Roberts, utbetalt 500.000 amerikanske dollar.

I avtalen het det at Giuffre i sin tur gikk med å «løslate, frikjenne og tilfredsstille» Epstein og «enhver annen person eller enhet som kunne ha blitt inkludert som en potensiell tiltalt». Prinsens advokat har i en høring uttalt til dommeren prins Andrew «utvilsomt» kunne ha blitt saksøkt sammen med Epstein i 2009, og at han derfor er regnet som en person Giuffrre ikke kan opprette sak mot nå.

Giuffres advokat derimot argumenterte at Andew ikke ville ha vært en «potensiell tiltalt» i saken fra 2009, da den ikke inneholdt noen anklager om at prinsen selv drev menneskehandel.

Prinsen sier han ikke kan huske å ha møtt Giuffre og mener at fotografiet ovenfor, som tilsynelatende viser ham med armen rundt hennes bare midje, må være manipulert.

På bildet er også Ghislaine Maxwell, Epsteins tidligere kjæreste. Hun ble nylig kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Epstein tok sitt liv i fengsel i 2019.

Stor belastning

Dommer Kaplans avgjørelse om å la rettssaken gå sin gang omtales som et hardt slag for prinsen. Saken er blitt en stor belastning for både ham selv og kongehuset, som i 2015 avviste alle anklager om at prins Andrew har hatt «upassende omgang med mindreårige».

Fire år senere, i 2019, kom Andrew svært dårlig ut av et intervju med BBC. Her forsøkte han uten hell å distansere seg fra Epstein. Han ble kritisert for å være arrogant og for å mangle empati med Epsteins ofre.

Det endte med at prinsen sa fra seg alle sine offisielle plikter. Kongehuset ga beskjed om at offentlige bygg ikke skulle flagge for prins Andrew på fødselsdagen hans.

Han har nektet å etterkomme forespørselen om å møte amerikanske etterforskere. Han er ikke siktet i noen straffesak, og britisk politi har avvist å etterforske påstandene.

Men om dronningen fjernet ham fra offisielle plikter, har hun ikke slått hånden av ham. Angivelig har hun dekket advokatkostnadene hans, skriver NTB.

Han blir også stadig fotografert når han kjører eller rir rundt på kongelige eiendommer. Men han dukket ikke opp på offisielle fotografier da datteren Beatrice giftet seg i 2020, selv om han fulgte henne oppover kirkegulvet.

Heltestatus

Prins Andrew var helikopterpilot under Falklandskrigen mot Argentina i 1982 og ble ved hjemkomsten hyllet for sin innsats.Han forlot marinen i 2001 og ble deretter spesiell handelsutsending for Storbritannia.

Nå har han fått oppfordringer om å gi fra seg sine militære æresroller. Det antydes også at han kan miste sin tittel som hertug av York.

Bedrifter og veldedige organisasjoner har tatt avstand fra prosjektene hans, og han lever et liv mer eller mindre i isolasjon og ensomhet.