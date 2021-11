Se dokumentaren «Holes»: – Nå må jeg oppklare drapet på min sønn

I en mørk bakgate blir Dannys 20 år gamle sønn Itzik knivstukket og drept ved en nattklubb i Jerusalem sentrum. Fra åstedet springer to unge gutter. I over ti år forsøker faren å få rettferdighet samtidig som han sørger over tapet av sønnen.

