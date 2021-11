Opptøyer under corona­demonstrasjon i Brussel

Demonstranter kastet røykbomber mot politiet, som svarte med vannkanoner og tåregass.

Av Oda Leraan Skjetne

Politiet anslo at 35.000 demonstranter trakk ut i gatene i den belgiske hovedstaden søndag for å demonstrere mot nye coronatiltak. Like før klokken 17 var selve demonstrasjonen oppløst, men grupper med folk oppholder seg fortsatt i sentrum.

Brussel-politiet varsler nå at de skal «arrestere bråkmakerne».

Belgiske Het Laatste Nieuws påpeker at demonstrasjonen i utgangspunktet var fredelig, men at stemningen like før klokken 15 begynte å bli dyster.

Deretter viste TV-bildene folk som kastet gjenstander, røykbomber og bluss mot politiet, som har sperret av flere gater med gjerder og står oppstilt med hjelmer og skjold.

Her kan du se demonstranter som prøvde å bryte sperringene - og ble møtt med vannkanoner:

Som flere andre europeiske land, har Belgia innført nye coronatiltak for å håndtere en ny smittebølge.