35.000 demonstrerer mot coronatiltak i Brussel

Hjemmekontor er påbudt til 12. desember, munnbind er påbudt på blant annet butikker og kollektivtransport for folk over ni år. Gyldig coronapass kreves for inngang på for eksempel teater og restauranter. Regionene kan innføre munnbindpåbud i skolene. Det er også coronapass-krav og negativ test for inngang på nattklubb. Skal du reise til Belgia, finner du mer info om tiltakene her