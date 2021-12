MOR: I mai 2020, to måneder inn i pandemien, døde Jacob Guerrero, Theresas sønn, av en overdose fentanyl.

Fentanyl-overdoser ryster USA: − Det var mord

TUCSON (VG) Over 100.000 døde av overdose i USA i løpet av ett år. Theresa Guerrero mistet sønnen til et stoff som nå dreper mer enn noe annet.

Da Theresa Guerrero kom fram til sønnens bobil 30. mai i fjor prøvde seks ambulansearbeidere fortsatt å få liv i ham.

Sønnen, Jacob på 31 år, ble til slutt fraktet til sykehus. Da Guerrero kom etter, skjønte hun at han var død.

– Jeg visste at han ikke kom til å bli gjenopplivet. De hadde drevet med førstehjelp så lenge, sier Guerrero til VG.

Så kom obduksjonsrapporten med enda et sjokk. Sønnen hadde omkommet som følge av en overdose av det dødelige stoffet fentanyl blandet inn med kokain.

UNG: Jacob Guerrero var aktiv og likte og spille tennis og sykle og dra på campingturer. Under pandemien ble han mer isolert.

Skjøt i været under pandemien

I skyggen av en viruspandemi som i år har tatt litt over 400.000 amerikanske liv, bølger en annen mørk epidemi frem i USA.

Ifølge nye tall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), landets folkehelseinstitutt, døde mer enn 100.000 av overdose i ettårsperiode fra mai 2020 til april 2021.

Dette er første gang USA bikker 100.000 overdosedødsfall i løpet av en tolv måneders periode, og økningen, som altså har funnet sted under coronapandemien, er enorm: 28,5 prosent.

Rundt seks av ti tilfeller knyttes til overdose på syntetiske opioider som fentanyl.

ALTER: Hjemme hos mor Theresa Guerrero i Tucson i Arizona har hun laget et lite minnested med eiendeler fra sønnen og bilder av ham.

– Rotet med kokain

Hjemme hos Theresa Guerrero i Tucson i delstaten Arizona, bare en times tid nord for Mexico-grensen, finner man et lite alter over peisen.

Her har moren plassert små og store gjenstander som var viktige for sønnen.

Hun beskriver han som en «fri sjel», en som deltok i sykkelritt, som elsket å dra på lange turer i terrenget og som kunne sette seg pengelens i bilen med en kamerat og utsette bekymringen for drivstoff helt frem til returen.

Da pandemien stengte ned samfunnet i mars 2020 rammet det Jacob, som så mange andre. Han bodde for seg selv i en bobil i Tucson og ble mer isolert.

– Etter det jeg har forstått så rotet han litt med kokain, men han var mer en som drakk, fremfor en som brukte narkotika, sier moren, som også forteller at han i forbindelse med blodgiving og jobbsøknader uker i forveien hadde avgitt rene blodtester.

OFRE: På en av plakatene Guerrero har laget i forbindelse med å skape bevissthet har hun skapt en montasje av det som skal være overdoseofre.

Mange uvitende

Fentanyl er hundre ganger sterkere enn morfin og dødelig i nærmest mikroskopiske doser.

Det ble fremstilt for første gang på 1950-tallet som smertestillende i palliativ kreftbehandling og gis i svært små doser gjennom plaster.

I den illegale narkoindustrien blandes det nå i stedet i tilfeldige doser inn i andre stoffer for å gjøre dem mer potente og derfor mer lønnsomme.

Falske legemidler fra det svarte markedet kan også inneholde stoffet.

Svært mange omkommet av overdose har trolig vært uvitende om at det de puttet i kroppen inneholdt fentanyl.

Ett av de mer kjente fentanyl-relaterte dødsfallene var da skuespiller Michael K. Williams ble funnet omkommet i sin leilighet i New York tidligere i høst.

I 2016 døde artisten Prince, også av fentanyl.

BOBIL: Her bodde Jacob Guerrero før han døde. Det var også her han ble funnet. Fentanyl gjør deg slapp og bevisstløs, så onkelen trodde først at han var full.

– Giftig

Guerrero er helt overbevist om at hennes sønn var én av disse.

– Fentanyl er giftig, sier Guerrero.

Poenget hennes er at det er så dødelig at det nærmest slutter å være narkotika, det er ren gift. Det er et poeng eksperter og behandlere deler med henne.

– Bør folk bruke narkotika? Nei. Men skal folk dø av noe de tror er noe helt annet? spør hun.

Hun forteller at hun i sitt lokalmiljø vet om fire-fem dødsfall.

I en av historiene hun kjenner til ble et lite barn funnet alene i en leilighet med sin døde mor. I en annen hadde en 14-åring eksperimentert med stoff, og omkommet som følge av en overdose fentanyl.

Det blir omtalt som «ulykkesoverdoser».

– Dette var ingen ulykkesoverdose. Det var mord, sier Guerrero og sammenligner det med å putte gift i en kopp te.

SYKKELEN: Jernhesten til Jacob står hjemme hos moren Theresa. Til venstre et annet minnealter i forbindelse med den meksikanske høytiden «de dødes dag».

– Hadde ikke trodd

Fentanyl-bølgen kommer etter tiår med vidstrakt pillemisbruk drevet frem av legemiddelindustrien, som igjen skapte en heroinbølge da legene enten strupte tilgangen eller pillene ikke lenger hadde ønsket effekt.

Ekspertene er bekymret.

– Pilene peker oppover, uten noen utflating. Ingenting tilsier at dette kommer til å miste farten, sier Daniel Ciccarone, professor i avhengighetsmedisin ved Universitetet i California til The Guardian.

– Hadde vi snakket sammen for ett år siden, så ville jeg fortalt at dødsfallene kom til å gå i været. Men jeg ville ikke ha trodd at vi ville nådd dette punktet, sier Andrew Kolodny, medisinsk direktør Brandeis-universitetet i Massachusetts, til The New York Times.

– Måtte be selv

– Jeg vil ikke at det skal skje med noen andre. Så mange blir snytt for det å gifte seg, få barn og blir gamle, sier Theresa Guerrero.

Det er årsaken til at hun lar seg intervjue av VG og nå driver informasjonskampanjer og arrangerer marsjer for å skape bevissthet rundt fentanyl.

Den dagen sønnen døde var hun i en butikk for å kjøpe en pute til sønnen. Han hadde spurt henne om det.

Da telefonen kom om at han var livløs, slapp hun alt hun hadde i hendene og kjørte så fort hun kunne.

– Jeg kan fortsatt se han for meg ligge på sengen, forteller hun.

Fordi det var midt under pandemiens første bølge på forsommeren i fjor, fikk familien ikke tilgang på en prest.

– Jeg måtte be for han selv.