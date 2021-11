BORTFØRT OG DREPT: Candice Rogers forsvant i 1959.

Barnedrap oppklart etter 62 år

Ni år gamle Candice Rogers forsvant i mars 1959. Nå er drapet endelig oppklart.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Drapet sjokkerte Spokane i 1959. Niåringen forsvant etter å ha solgt godteri i nabolaget, og det ble igangsatt en massiv leteaksjon etter jenta som varte i 16 dager.

Mer enn 1200 personer deltok i søket. Også en helikopter fra det amerikanske luftforsvaret var med i søket. Tre personer herfra omkom da helikopteret krasjet i en høyspentledning, og tragedien i Spokane ble ytterligere forsterket, dagen etter at niåringen forsvant.

Etter 16 dager ble Candice funnet i et skogsområde, nordvest i Nordvest Spokane County. Rogers var voldtatt og kvalt med et tøystykke fra hennes egne klær, skriver Spokane City Police på sin hjemmeside.

les også Mann pågrepet i 49 år gammel drapssak: – Har hjemsøkt lokalsamfunnet vårt

Tusenvis av tips kom inn til det lokale politiet, men ingen av dem førte til noe gjennombrudd i saken. Flere mistenkte ble kontaktet av politiet, men de hadde ikke nok bevis til å sikte noen for ugjerningen. De kriminaltekniske verktøyene var få, DNA-teknologi i krimsaker ennå var flere tiår unna.

Flere generasjoner med etterforskere har vært innom saken. Tekniske bevis ble imidlertid tatt vare på i alle år, og i 2021 klarte man å hente fram sædrester funnet på jenta. Disse ble sendt til et laboratorium i i Texas, og koblet til en database for slektsforskning.

les også Pågrepet for 26 år gammelt drap i USA

Databasesøket ga treff på tre brødre, hvorav kun én av dem hadde en etterkommer. Dette var John Reigh Hoff. Etterforskere kontaktet datteren, som samarbeidet med politiet og avga DNA-prøve som ble analysert.

Resultatet viste at det er 2.9 millioner ganger mer sannsynlig at Hoffs datters er i slekt med den som hadde lagt igjen sæd enn resten av befolkningen.

Etterforskere hadde dermed et viktig bevis som pekte mot at Hoff kunne være gjerningsmannen. Hoff hadde vært død i mange år, og kunne dermed ikke siktes. For å være helt sikre ble det gjennomført åpning av graven og det ble hentet ut DNA-prøver av Hoff.

Prøven ga full treff, den viste at det er 25 trillioner (18 nuller) mer sannsynlig at sædprøven stammer fra Hoff enn fra noen andre i befolkningen.

Hoff var 20 år da mordet ble begått og bodde cirka halvannen kilometer fra Candice. Han var også dømt for å ha kvalt en kvinne to år senere, noe han tilbrakte seks måneder i fengsel for. Hoff tok sitt eget liv i 1970, 31 år gammel.