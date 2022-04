DEBATT: Utfordreren Marine Le Pen møtte sittende president Emmanuel Macron til debatt onsdag kveld.

Macron til Le Pen: − Du er avhengig av Putin

Emmanuel Macron og Marine Le Pen barket mot hverandre i den siste debatten før presidentvalget i Frankrike.

Under debatten onsdag kveld kom Macron med sterk kritikk mot Le Pen for at hun tidligere har vist vennligstilte holdninger ovenfor Russlands president.

– Du er avhengig av den russiske makten, og du er avhengig av Putin, sa Macron.

– Du vet godt at jeg står fullstendig fritt, svarte Le Pen.

Le Pen måtte også kommentere anklager om at hun har bånd til russiske banker:

— Det er fordi ingen fransk bank ville gi meg et lån, sa hun under debatten.

Første delen av kveldens program var dedikert til landets økonomi. Le Pen har tidligere forsøkt å nøre opp under Macron-forakten som kulminerte da «De gule vestene» demonstrerte i Paris i 2018-2019.

Deretter diskuterte de to rivalene blant annet Ukraina-krigen og Frankrikes forhold til EU.

Le Pen anklaget Macron for å være «veldig eurosentrisk», og hevdet at presidenten glemmer at Frankrike skal være en internasjonal stormakt, og ikke bare en europeisk stormakt.

— Hun må gjenfinne ambisjonen om storhet, sa Le Pen med henvisning til Frankrike.

– Du vil være en internasjonal stormakt, men du vil gjøre det ulovlig å ha på hijab på gaten! slo Macron tilbake.

Jevnere enn i 2017

De franske velgerne går til urnene søndag. Da får Le Pen mulighet til revansj etter å ha lidd et tungt tap mot Macron for fem år siden: nesten 34 prosent mot 66 prosent av stemmene.

I år er oppløpet noe jevnere mellom kandidatene – Macron ligger an til å få mellom 53–56 prosent, og Le Pen ligger mellom 44–47, ifølge de siste meningsmålingene.

Le Pen, som har stilt som presidentkandidat to ganger tidligere, har dermed aldri ligget bedre an i forkant av et valg.

Franske valganalytikere har pekt på at Le Pens svake opptreden under debatten i 2017 bidro til å svekke oppslutningen hennes på valgdagen.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan hun ville fremstå onsdag kveld. Flere påpekte at hun denne gangen stiller sterkere fordi hun er i opposisjon, mens Macron er sittende president og må forsvare sine fem år ved makten.

Trolig ikke avgjørende

Franck Orban, førsteamanuensis i fransk politikk og kultur ved Høgskolen i Østfold, sier at presidentdebattene ikke har vært spesielt avgjørende tidligere.

– Dersom du ser historisk på det, så har det ikke vært en debatt som har «tippet lasset». Det brukes heller som en slags bekreftelse på at begge kandidatene er troverdige, sier han til VG.

– Le Pen tapte debatten for fem år siden, og man kunne se at hun tapte tre prosent på valgdagen på grunn av det. Det er som regel snakk om pluss eller minus to til tre prosent.

Det måtte altså ha vært mye jevnere mellom kandidatene for at debatten skulle vært avgjørende, ifølge Orban, som trekker frem at Macron leder med om lag 12 prosent på de nyeste meningsmålingene.

Franck Orban, førsteamanuensis i fransk politikk og kultur, tror det må noe ekstraordinært til for at kveldens debatt skal bli avgjørende for valget.

Frankrike-eksperten tror at Le Pen vil forsøke å bruke kveldens debatt til å fremstille Macron som «de rikes kandidat». Den sittende presidenten vil på sin side forsøke å fremstille Le Pen som en «fare for Frankrike», ifølge Orban.

Han tror likevel at de fleste franske velgerne allerede har bestemt seg for hvem de skal stemme på.

– Hvis en av dem virkelig feiler i kveld, skal det noe ekstraordinært til for at det får en innvirkning på velgerne, sier Orban.