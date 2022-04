USAs utenriksminister etter Kyiv-besøk: − Russland mislykkes

USAs utenriksminister Anthony Blinken besøkte søndag hovedstaden i Ukraina. Det er Ukraina som lykkes i sine militære mål, ikke Russland, mener Blinken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Sammen med forsvarsministeren Lloyd Austin møtte Blinken blant annet presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj.

– Vi hadde en mulighet til å vise vår sterke og pågående støtte til den ukrainske regjeringen, og for det ukrainske folk, sier Blinken mandag morgen i Polen.

Ifølge Blinken reiste de til Kyiv med tog og dro rett til presidentpalasset hvor de tilbrakte tre timer med Zelenskyj og hans team.

– Russland mislykkes med sine militære mål, mens Ukraina lykkes, sier Blinken.

Han mener også at et suverent Ukraina vil bli stående lenge etter Putins Russland. Han la også til at Russland fortsetter å forsøke å brutalisere deler av Ukraina, men at Ukraina står sterkt.

Tror Ukraina kan vinne krigen

Den amerikanske forsvarsministeren Austin sa under pressekonferansen i Polen at møtet mellom de to landene handlet om både hvordan Ukraina skal vinne krigen, men også hvordan man skulle forberede seg for fremtiden.

I POLEN: Mandag morgen møtte USAs forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Anthony Blinken pressen i Polen, etter besøket i Kyiv.

Austin sa også at krigens natur i Ukraina har utviklet seg slik at Ukraina behøver langtrekkende våpen og at Ukraina har bedt om stridsvogner.

– Vi tror de kan vinne, hvis de har riktig utstyr og nok støtte. Vi skal fortsette å gjøre det vi kan, sier Austin.

USA har lovet mer enn 714 millioner dollar i militærstøtte til Ukraina og 15 andre land i øst- og Sentral-Europa, ifølge Reuters. 320 millioner er øremerket Ukraina.

Resten vil bli fordelt mellom Nato-medlemmer og andre land som har hjulpet Ukraina med viktig militærhjelp siden krigens start.

Fra og med neste uke vil USA ha diplomater tilbake i Ukraina, som skal se på hvordan de kan åpne den amerikanske ambassaden, fortalte Blinken.

– Avgjørende øyeblikk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte mandag morgen møtet sitt med USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin dagen i forveien.

VERDIFULLT: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier mandag morgen at besøket fra USA er både viktig og verdifullt.

– Besøket til Kyiv av en delegasjon høytstående tjenestemenn, i dette helt avgjørende øyeblikket for den ukrainske staten, er veldig verdifullt og viktig, skriver han på sin Telegram-kanal.

Han skriver videre at delegasjonene fra de to landene holdt samtaler om forsvarshjelp, ytterligere sanksjoner mot Russland, økonomisk hjelp til Ukraina og sikkerhetsgarantier.

– Takk til USA for enestående hjelp, skriver Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten har også lagt ved flere bilder av møtet, der han ved et hvitt langbord sitter direkte overfor de to USA-toppene.