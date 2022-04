ADVARER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj advarer mot russiske atomvåpen: − Alle land må bekymre seg

Voldomyr Zelenskyj sier til CNN at alle land i verden bør forberede seg på muligheten for at Vladimir Putin vil bruke taktiske atomvåpen i krigen i Ukraina.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Den ukrainske presidenten sier at Putin kan vende seg mot kjernefysiske eller kjemiske våpen, fordi han ifølge Zelenskyj ikke verdsetter livene til mennesker i Ukraina.

– Ikke bare jeg, men hele verden, alle land må bekymre seg, for det trenger ikke være virkelig informasjon, men det kan være sannheten, sier Zelenskyj til CNN.

Han tror russiske styrker kan komme til å bruke kjemiske våpen fordi «liv for dem ikke betyr noe».

– Vi skal ikke være redde, men vi skal være klar. Det er ikke bare et spørsmål for Ukraina, men for hele verden, sier den ukrainske lederen.

Amerikanske tjenestemenn har advart mot muligheten for at Putin, hvis han blir trengt inn i et hjørne, kunne komme til å bruke taktiske atomvåpen i Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin leder en sikkkehetskonferanse fredag.

CIA-direktør Bill Burns sa torsdag at CIA følger intenst med på risikoen, samtidig som han understreket at USA ikke har sett noe tegn på at Russland forbereder et slikt steg.

Avviser bruk av atomvåpen

– Ingen tenker engang tanken på å bruke atomvåpen, fremholdt president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til den amerikanske kringkasteren PBS 29. mars.

Uttalelsen falt etter at Putin beordret atomvåpen-styrkene i det han kaller «kampberedskap». Det skjedde 28. februar, få dager etter at Russland invaderte Ukraina.

– Vi har et sikkerhetskonsept som i klare ordelag slår fast at vi kan bruke og faktisk kommer til å bruke atomvåpen for å fjerne trusselen, kun når det foreligger en trussel mot vårt lands eksistens, sier Peskov.

Han skilte mellom den russiske stats eksistens og hva han kaller «spesialoperasjonen» i Ukraina.

– La oss holde de to tingene atskilt. De har ikke noe å gjøre med hverandre, la han til.

– Katastrofe for verden

Russland har de siste årene skaffet seg et stort arsenal av taktiske atomvåpen, som er kjernefysiske våpen med beskjeden sprengkraft.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ga den gang den russiske presidenten svar på tiltale:

– Dersom Putins ordre om å høyne alerten på atomvåpen er en direkte trussel om å bruke de våpnene mot Ukraina, så har jeg en veldig enkel melding, sier han og fortsetter:

– Det vil være en katastrofe for verden, men det vil ikke knekke oss.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa i et TV-intervju med CNN at president Vladimir Putins uttalelse om å høyne atomvåpenberedskapen var uansvarlig.

Les også: Dette vet vi om Russlands atomvåpen