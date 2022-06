TYRKIA TAKKER: En ny-innsatt spesialsesjon på Nato-toppmøtet kommende uke vil ta for seg terror og andre utfordringer som angår Tyrkias sikkerhet. Bildet er fra Nato-toppmøtet i 2019 utenfor London, når Jens Stoltenberg tar imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Nato-toppmøtet: Tyrkia får egen sesjon om terrorisme

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og det spanske vertskapet har innvilget Tyrkia en egen bolk på Nato-toppmøtet, for å diskutere Tyrkias sikkerhetsutfordringer. Håpet er at det kan medvirke til å få Tyrkia til åpne Nato-døren for Sverige og Finland.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Men allerede mandag, dagen før toppmøtet, skal forhandlerne fra Tyrkia, Sverige og Finland møte Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen i Brussel for nye samtaler.

Jenssen bekrefter dette møtet overfor VG søndag kveld. Han hadde også møter med de samme delegasjonene forrige mandag.

– Det er gjort fremskritt i disse samtalene over tid, sier Stian Jenssen til VG.

I samarbeid med Tyrkia, Sverige og Finland har Nato-toppen over de siste par ukene jobbet med et utkast til et omforent dokument mellom de tre landene. Målet er å adressere Tyrkias sikkerhetsutfordringer på en slik måte at Tyrkia vil åpne opp for den formelle behandlingen av søknadene om medlemskap i Nato fra Sverige og Finland.

– Det er nå et fåtall uenighetspunkter, som vi prøver å løse i møtet mandag, sier Jenssen.

Skjer torsdag

Sesjonen hvor Tyrkia får legge fram sine sikkerhets-bekymringer overfor de andre 29 presidentene og statsministrene i Natos medlemsland, vil finne sted torsdag formiddag og er siste planlagte post på toppmøtet, får VG opplyst.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu bekreftet overfor tyrkisk presse før helgen at det ville bli en slik spesialsesjon.

– Jeg takker Natos generalsekretær og Spania, som vertsland, for dette. Og fordi temaet er viktig også for Spania, sa utenriksministeren.

Sesjonen vil ta for seg utviklingen i Midt-Østen og Afrika og hvordan det påvirker sikkerheten i Natos sørlige og østlige medlemsland. Den vil også ta for seg terrortrusselen fra disse nærområdene til Nato, ifølge VGs opplysninger.

Avtalt toppledermøte

Det er også avtalt et eget fysisk møte mellom de tre landenes toppledere i Madrid i løpet av tirsdagen, før Natos stats- og regjeringssjefer åpner møtet med en gallamiddag hos den spanske kongen Felipe.

Møtet skal ledes av Jens Stoltenberg, og han har invitert Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til direkte samtaler, ansikt til ansikt med Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Dette vil kunne være et et siste forsøk på å få Tyrkia til å slippe søkerlandene inn før toppmøtet formelt starter onsdag formiddag.

Tre deler

Nato-toppmøtet i Madrid er planlagt avviklet avviklet i tre deler:

I den første sesjonen onsdag formiddag, vil lederne aller først få høre et budskap direkte og video-overført fra Ukrainas president Volodomyr Zelenskyy. Han var invitert til å komme fysisk til Madrid, men har takket ja til å snakke på videooverføring,

Etter talen er det tenkt at topplederne vil avklare seg imellom innholdet i Natos fremtidige forsvarsplaner og den varslede forsterkningen av forsvaret mot øst og overfor Ukraina, som har kommet på plass etter Russlands invasjon. Her kan også Sveriges og Finlands medlemssøknader komme opp.

I den andre sesjonen vil stats- og regjeringssjefer fra Natos fire asiatiske partnerland Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand være til stede - pluss partnerlandene Sverige og Finland. Diskusjonen her vil ventelig avklare Natos endelige uttalelse om Kina, hvor det ventes å bli brukt sterk språkbruk og bekymring for utviklingen i Kina.