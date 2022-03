Zelenskyj om rakettangrepet mot Kharkiv: − Uhemmet terror

Minst ti personer er drept og 35 skadet etter angrepet mot en administrasjonsbygning i Kharkiv, ifølge en rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet. Ukrainas president kaller angrepet for statlig terrorisme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En video publisert på Twitter av det ukrainske utenriksdepartementet, viser overvåkningsbilder av den regionale administrasjonsbygningen i den nordøstlige storbyen Kharkiv som blir truffet av en missil tirsdag morgen like etter klokken 08.00.

– Dette er definitivt en krigsforbrytelse. En fredelig by, med fredelige boligområder, uten militære mål. Titalls øyenvitner beviser at dette ikke er et isolert angrep, men et bevisst angrep mot folk, sier Ukrainas president Volodymr Zelenskiyi i en tale publisert på Facebook tirsdag morgen.

I en senere videouttalelse, sier Zelenskyj at angrepet er statlig terrorisme fra Russlands side.

– Raketten som ble rettet mot det sentrale torget i Kharkiv er direkte, uhemmet terror. Ingen vil tilgi og ingen vil glemme, sier han.

Ukrainske sikkerhetsmyndigheter skriver på Twitter at seks personer ble skadet i angrepet, inkludert et barn. Det er foreløpig ikke meldt om døde.

New York Times-journalisten Michael Schwirtz har også delt videoen og skriver at det ukrainske innenriksdepartementet har bekreftet angrepet tirsdag morgen klokken 08, like etter at det lokale portforbudet ble opphevet.

forrige











fullskjerm neste FLERE SKADET: Sivile strømmer til for å hjelpe en såret kvinne etter angrepet. 1 av 7 Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

– Aldri opplevd slike ødeleggelser

Mandag ettermiddag ble ni mennesker drept og 37 såret, etter at et boligområde nordøst for Kharkiv ble teppebombet.

– Fire personer kom ut av et tilfluktsrom for å hente vann da de døde. En familie, to voksne og tre barn ble brent levende i en bil. Det er virkelig forferdelig, sier Terekhov i en videomelding, som er gjengitt av den ukrainske utgaven av BBC.

– Byen har aldri opplevd slike ødeleggelser i nyere historie, sier borgermesteren.

Angrepet ble gjengitt i flere bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier. På disse ser man flerfoldige eksplosjoner som hagler ned over boligblokkene – på samme dag som en delegasjon fra Russland og Ukraina møttes til samtaler.

Videomaterialet er verifisert av Bellingcats ledelse – en organisasjon som bruker åpne kilder for å dokumentere hendelser i konfliktområder.

Det franske nyhetsbyrået AFP har tatt bilder av en ødelagt skole (se under) som ifølge lokale innbyggere sto i brann etter bombingen.

Ifølge Aftenposten er det sannsynlig at det ble benyttet GRAD-raketter i angrepet mot boligområdet. Dette er raketter med lav presisjon som skytes ut fortløpende fra mobile utskytingsramper som tar 40 raketter, skriver avisen.

forrige







fullskjerm neste SKOLE: En skole er ødelagt som et resultat av kamper ikke langt fra sentrum av Kharkiv. Ifølge lokale innbyggere sto skolen i brann etter bombingen. 1 av 5 Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Anklager Russland for krigsforbrytelser

Ukrainas president Volodymr Zelenskiy sier at Russland har gjennomført 56 rakettangrep og avfyrt 113 kryssermissiler de siste fem dagene.

I en video publisert på Facebook sent mandag kveld anklager han Russland for krigsforbrytelser, og sier at de bør stilles for en internasjonal domstol.

Han ber også Vesten vurdere å innføre en flyforbudssone for russiske missiler, fly og helikoptre over Ukraina, som svar på angrepet.Anklager Russland for krigsforbrytelser

– Ingen i verden vil tilgi dere for drap på fredelige ukrainske folk. Dette er Ukraina. Dette er Europa. Dette er år 2022. Ondskap, bevæpnet med raketter, bomber og artellieri, må stoppes nå, sier presidenten.

Den internasjonale straffedomstolen kunngjorde tidligere mandag at de har åpnet etterforskning av situasjonen i Ukraina.

Russland på sin side hevder at rapportene om bombing av sivile mål ikke er troverdige

– Vi retter oss ikke mot sivile i Ukraina. Disse rapportene om bombing i Kharkiv og eksplosjoner i Kyiv bør verifiseres. Eksplosjoner i Kyiv er ikke sanne, sier Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya til VG.

Større eksplosjon i Kyiv

Samtidig viser nye satellittbilder fra selskapet Maxar, publisert natt til tirsdag norsk tid, det som skal være en omtrent 64 kilometer langt russisk kolonne ved flyplassen Hostomel, under fire mil unna Kyiv sentrum.

Kolonnen langs østsiden av flyplassen skal inneholde hundrevis av panserkjøretøy, tanks, artilleri og støttekjøretøy på vei sørover mot Kyiv, ifølge Maxar.

– De forbereder tydeligvis et større gjennombruddsangrep. Kyiv har pekt seg ut som det viktigste målet på bakken for de russiske operasjonene, sa oberstløytnant Palle Ydstebø til VG søndag, etter at lignende satelittbilder var blitt publisert.

Natt til tirsdag har det ikke kommet meldinger om eksplosjoner fra Ukrainas hovedstad, men i løpet av mandag kom det meldinger om en større eksplosjon nabolaget Poznyaki i Kyiv, ifølge BBC.

Flyalarmen gikk først rett før klokken 18 og igjen en stund etter klokken 19 mandag kveld norsk tid, og det skal ha skjedd