Flere større angrep på boligområder i Ukraina mandag

Flere sivile døde og titalls skadet etter at et boligområde i Kharkiv ble teppebombet mandag ettermiddag. Få timer senere gikk en større eksplosjon av i et nabolag i Kyiv.

Publisert: Nå nettopp

Boligområdet som ble teppebombet befinner seg nord-øst for Kharkiv, Ukrainas nest største by.

Angrepet er gjengitt i flere bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier.

Materialet er verifisert av Bellingcats ledelse – en organisasjon som bruker åpne kilder for å dokumentere hendelser i konfliktområder.

På bildene ser man flerfoldige eksplosjoner som hagler ned over boligblokkene.

– Ni døde, 37 skadet

Etter angrepets karakteristikk å dømme er det sannsynlig at det er benyttet GRAD-raketter i angrepet.

Dette er raketter med lav presisjon som skytes ut fortløpende fra mobile utskytingsramper som tar 40 raketter, skriver Aftenposten.

Kharkovs ordfører uttaler at ni personer er døde og 37 skadet i angrepet, inkludert barn.

SKADER: Bildet viser en utbrent bil etter teppebombingen av et boligområde i Kharkiv mandag ettermiddag.

Rådgiver for Ukrainas innenriksdepartement, Anton Heraschenko, delte en video av angrepet på sin Facebook-side og la til følgende uttalelse:

– Kharkiv har nettopp blitt massivt bombet fra Gradov.

– Denne skrekken må ses av hele verden! Død over okkupantene, skriver han.

Større eksplosjon i Kyiv

Det har også kommet rapporter om en større eksplosjon i nærheten av Kyiv mandag kveld.

Flyalarmen gikk først rett før klokken 18 og igjen en stund etter klokken 19 mandag kveld norsk tid.

BBC har fått bekreftet at eksplosjonen skjedde i nabolaget Poznyaki i Kiev.

Sky News melder kort tid før klokken 18 norsk tid at bilder fra de siste minuttene viser en stor eksplosjon som lyser opp himmelen i Kyiv, der det nå er blitt mørkt.

Informasjonen sammenfaller med meldinger fra CNN om at flere eksplosjoner kunne høres øst for Kyiv sentrum klokken 17.40 norsk tid.

Eksplosjonene var de kraftigste som er hørt mandag, ifølge CNN-korrespondent Tim Lister, som fortsatt er i Kyiv.

Det er også en rekke ubekreftede meldinger om skyting og eksplosjoner i hovedstaden, samt at flyalarmen går andre steder i landet.