Ingen nåde for Kharkiv

Med kameraet

dokumenterer

han at hjembyen

legges i ruiner. Pavel Dorogoy

risikerer livet

for å vise verden

hva som skjer.

Publisert: Nå nettopp

– Putin er som en apekatt med håndgranat, sier dokumentarfotograf Pavel Dorogoy (36) til VG.

– Vi ukrainere pleier å si det om uforutsigbare personer som man ikke aner hva kan finne på.

Siden angrepene startet på hjembyen Kharkiv, Ukrainas nest største by, har Dorogoy med livet som innsats gått ut for å dokumentere ødeleggelsene.

Da VG snakker med ham torsdag kveld, er han hørbart sliten av hverdagen i en krigssone:

Denne dagen har han hjulpet en venn med å reparere et vindu som ble skadet i et av angrepene.

Senere har han hjulpet med å få en annen venns 90-årige bestefar trygt til togstasjonen, så den gamle mannen kunne komme seg ut av byen og i sikkerhet.

Ellers går all ledig tid til å traske gatelangs med kameraet i millionbyen, som på få dager er blitt transformert til et sted 36-åringen beskriver med ett ord:

– Spøkelsesby.

Det er smertefullt å gå rundt i byen han elsker:

– Det er ingen

lyder her lenger.

Ingen musikk,

ingen trikker. – Kharkiv er ikke

lenger en vennlig by. – Det er en by

der et angrep

kan komme

hvert øyeblikk.

Russiske styrker tok seg inn i Kharkiv søndag morgen.

Men etter intense gatekamper hevdet lokale myndighetene samme formiddag at de hadde full kontroll over byen.

Siden har situasjonen vært uoversiktlig. Flere dusin mennesker skal angivelig være drept og hundrevis skadet under russiske luftangrep på Kharkiv.

Tirsdag og onsdag ble byen påført store materielle skader .

Rådhuset ble truffet. Det samme ble et politikontor, ifølge The Kyiv Independent:

Rakettene

traff også en

administrasjons-

bygning. President Volodymr

Zelenskiyj har kalt

angrepet statlig,

uhemmet terror: – Ingen vil tilgi og

ingen vil glemme.

Selv er fotografen Pavel Dorogoy egentlig bosatt i en forstad.

Under krigen har han søkt ly hos et vennepar i sentrum av Kharkiv. Det er tryggere, mener han, fordi det enn så lenge er lenger unna de russiske styrkene.

Men hverdagen er snudd på hodet:

– I dag hørte jeg de russiske flyene komme uten at flyalarmen gikk, forteller han.

– Jeg så opp på himmelen og spurtet til den nærmeste veggen jeg kunne finne. Så kastet jeg meg ned på bakken.

Dorogoy ønsker å stå frem med fullt navn i VG. Det er viktig at ukrainere våger å stå frem og vise verden krigens ansikt, mener han.

Selv har han valgt å bli værende i Kharkiv. Det samme har foreldrene hans, som er skilt og har etablert seg på nytt.

Dorogoy forteller hvordan alt er snudd på hodet:

Farens nye kone

er sjef for en

T-banestasjon. Denne stasjonen

er nå blitt

tilfluktsrom. Farens kone

hjelper til med

å organisere.

Moren hans bor i en høyblokk og derfor utsatt til med tanke på angrep, men har tre katter hun ikke vil forlate.

Slik er det for mange kjæledyreiere, opplever Dorogoy: De vil ikke dra fra dyrene.

– Men ekskona min og sønnen vår på snart fem år har flyktet til Romania og skal videre til Tyskland. Det gjør meg glad og hjelper meg å vite at de er trygge, sier fotografen.

Med unntak av et års opphold i Kyiv har han bodd i hjembyen nær hele livet.

– Det er smertefullt å se gatene og bygningen som jeg har sett hele livet mitt ligge i ruiner. Jeg eier ingen bil, så jeg går til fots med kameraet.

Å flykte er ikke et alternativ, mener Dorogoy:

– Jeg vil bli. Dette er hjembyen min. Jeg føler at jeg må være her. Jeg kan vise verden hva som skjer i byen min og hva Russland gjør med den.

Før angrepene startet, kjøpte Dorogoy og vennene hans mat for å kunne overleve en beleiring.

De lever nå på enkel mat og tørrmat. På markedet er det knapt med varer å få fatt i.

– En av de gode tingene i krigen er at folk hjelper hverandre. Både venner og folk jeg ikke kjenner har delt det de har med meg. Jeg fikk ikke kjøpt sigaretter før angrepene, men folk gir meg sine uten å ta betalt. Alle prøver å støtte hverandre. Folk som ikke bor her i Kharkiv, tilbyr seg å sende penger, men penger er ikke noe vi trenger nå, understreker han.

Morens blokk har vært uten elektrisitet i to døgn, forteller han.

– Men der jeg bor fungerer strømmen, og vi har fremdeles internett. Arbeiderne som jobber med infrastrukturen her i byen, gjør en heroisk innsats for å gjøre det levelig her.

Vennene han har søkt tilflukt hos, bor i en historisk del av byen med mange eldre bygg.

Når flyalarmen går, søker de fleste beboerne i bygget tilflukt i bomberommet.

– Men jeg blir som regel værende hjemme. Jeg finner meg et sted uten vinduer, som gangen, og blir værende der til angrepet er over, sier Dorogoy.

– Om natten sover jeg på soverommet selv om det er vinduer der. Jeg vil ikke sove i gangen eller på badet, jeg vil sove på vanlig måte.

Fordi han ikke er tilknyttet noen nyhetsorganisasjon, har ikke Dorogoy presseakkreditering.

Det har satt ham i situasjoner der anspente, skvetne soldater har siktet på ham med våpen når de ser ham med kameraet.

– Da rakk jeg hendene i været og forklarte dem at jeg dokumenterte det som skjer her. Heldigvis trodde de meg og lot meg gå.

Putins beslutninger og Russlands propaganda skaper en dyp splid mellom russere og ukrainere, føler Dorogoy.

– Det russiske narrativet er som under Hitlers propagandaminister: Goebbels propaganda, sier han.

– Også ukrainere i Russland blir påvirket av den. De tror ikke at det som skjer her faktisk hender. De ser bildene mine og kommenterer at det de ser må være gjort i photoshop.

Han ler oppgitt.

– Føler du hat?

– Jeg hater Putin. Og jeg hater folk som ikke kan stoppe ham, men jeg har mange venner i Russland, både russere og ukrainere.

Mange av hans russiske venner tekster ham og sier de er lei seg for det som skjer:

– De kjemper med det de også, selv om de ikke har den like tett på livet, mener Dorogoy.

– Denne krigen skiller folk. Den viser hvem som er venner og fiender. Jeg er ikke nasjonalist, jeg er en internasjonal menneskeelsker.

– Jeg elsker gode mennesker. Det spiller ingen rolle hvor de kommer fra.

Dette er hans første erfaring med krig. Det mest inngripende i tilværelsen er at han ikke kan lage noen planer.

– Du har bare dagen i dag. Nei. Du har ikke engang dagen i dag, bare øyeblikket. Ofte kommer rakettangrepene uten advarsel. Du kan ligge og se på TV og i neste øyeblikk – bang – er du død. Eller kanskje dør dine foreldre og venner et annet sted i byen. Du har ingen kontroll. Du aner ikke hva som vil skje.

Hver morgen når han våkner, melder Pavel Dorogoy og vennene hverandre for å sjekke at de er i live.

– I krig vet du ikke hvem du vil miste.