Stoltenberg: Angrepet viser Russlands hensynsløshet

BRUSSEL (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer Russlands angrep på et ukrainsk kjernekraftverk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette viser bare hensynsløsheten av denne krigen, og viktigheten av å avslutte den, sier Stoltenberg.

Han viste videre til at Nato er ikke en del av konflikten, men en forsvarsallianse, som ikke søker krig med Russland.

– Men det er viktig å understreke vår vilje til å forsvare våre medlemmer. Derfor har vi styrket vår tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen, sa Stoltenberg i forkant av møtet mellom Natos utenriksministre i Brussel fredag. Senere skal også EUs utenriksministre møtes.

Etter kraftig artilleriskyts mot kjernekraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina oppsto det natt til fredag brann i en bygning utenfor reaktorene. Tre timer senere var brannen slukket, og russiske styrker skal fredag morgen ha tatt kontroll over det som er Europas største atomkraftverk.

Det internasjonale atomenergibyrået sier det ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter angrepet, og det russiske forsvarsdepartementet hevder fredag morgen at kjernekraftverket fungerer «som normalt».

Se video fra kampene ved atomkraftverket her:

Flere – både statsledere, politikere og eksperter – har vært ute og fordømt det russiske angrepet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i en tale anklaget Russland for «atomterror» etter angrepet, britenes statsminister Boris Johnson anklager Vladimir Putin for å sette hele Europa i fare, mens Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det «er på linje med galskap å angripe på denne måten».

– Jeg forstår godt at folk både er bekymret og redde, men det er ingen umiddelbar fare for at Norge skal rammes. Vi overvåker situasjonen nøye, og vi har god beredskap dersom noe skulle skje, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller angrepet «hensynsløs atferd fra russisk side».

– Det å ikke gi tilgang til de som jobber med sikkerhet der, er svært alvorlig. Og det fordømmer vi på det sterkeste sammen med alle våre allierte, sier hun til VG i Brussel, hvor hun fredag formiddag deltar i Natos ekstraordinære utenriksministermøte.