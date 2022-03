RUSSLANDS REPRESENTANT: Vasilij Nebenzia talte under generalforsamlingen og ba Sikkerhetsrådet stemme for deres resolusjon.

Russland fikk ikke gjennomslag for FN-forslag: − En distraksjon

Kina var det eneste landet, i tillegg til Russland, som stemte for resolusjonsforslaget om Ukraina.

Onsdag var FN samlet for å stemme over tre resolusjonsforslag (forslag til vedtak) om den forverrede humanitære situasjonen i Ukraina. Et resolusjonsforslag fra Russland skulle stemmes over i Sikkerhetsrådet.

Resolusjonsforslaget nevner ikke den russiske krigføringen i Ukraina, men anerkjenner at Ukraina har et stort behov for humanitær hjelp.

Forslaget om bistand i Ukraina gikk imidlertid ikke gjennom onsdag kveld. 13 av de 15 landene i Sikkerhetsrådet valgte å ikke stemme.

Russland og Kina stemte for resolusjonsforslaget, melder Reuters.

Norges FN-ambassadør Mona Juul kom i sitt innlegg før avstemningen med kraftig kritikk mot at Russland i det hele tatt fremmet forslaget:

– Det vi har foran oss i dag, er ikke en nøytral og balansert humanitær resolusjon. Det er en distraksjon, sa hun, ifølge Norges FN-delegasjon.

KRITISK: Norges FN-ambassadør Mona Juul.

– Russland bryr seg ikke

USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield har uttalt at Russland ikke har støtte i forslaget.

– Det er virkelig urimelig at Russland har frekkheten til å fremme en resolusjon som ber det internasjonale samfunnet om å løse en humanitær krise som Russland alene har skapt, sier Thomas-Greenfield til CNN.

– Russland bryr seg ikke om forverringen av humanitære forhold eller millionene av liv og drømmer som krigen har knust. Hvis de brydde seg, ville de sluttet å krige.

Storbritannias ambassadør Barbara Woodward kritiserte også Russland:

– Hvis Russland brydde seg om den humanitære situasjonen, ville de sluttet å bombe barn og med sine beleiringstaktikker. Men det har de ikke, sa hun ifølge Reuters.

Til høyre USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield

«Hyklersk»

Ifølge Nyhetsbyrået AP mener Russlands assisterende FN-ambassadør, Dmitrij Polyansky, at det er hyklersk å nekte å støtte et humanitært tiltak uten å blande inn politikk.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia sa dette i sitt innlegg onsdag:

– Hvis vestlige land virkelig var opptatt av den humanitære situasjonen, så ville de vist det ved å stemme for Russlands resolusjon.

De faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet (USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og Russland) har vetorett og stemmer de mot et forslag kan ikke forslaget vedtas.

To av de andre resolusjonsforslagene skal stemmes over i Generalforsamlingen.

Et av dem, som er støttet av Ukraina og vestlige nasjoner, gjør det klart at Russland er ansvarlig for den eskalerende humanitære krisen.

Den ukrainske ambassadøren Serhij Kyslytsia oppfordret onsdag generalforsamlingen til å stemme for den resolusjonen, som krever en umiddelbar stans av fiendtlighetene fra den russiske føderasjonen. Over 80 medlemsland har skrevet under på resolusjonen, inkludert USA, skriver CNN.

UKRAINAS AMBASSADØR: Serhij Kyslytsia taler under FNs generalforsamling onsdag.

Krig og lidelse

Han sa til generalforsamlingen at Ukrainernes liv er delt i to deler. En fredelig fortid og nå et liv fylt av «krig, lidelse, død og ødeleggelse».

– I et nøtteskall, har det allerede nådd nivået av en humanitær katastrofe, sier Kyslytsya.

I det andre resolusjonsforslaget fra Sør-Afrika står det, ifølge AP, at de krever «umiddelbar opphør av fiendtlighetene» som et første skritt i å lindre den forverrende humanitære situasjonen. I tillegg oppfordrer de til politisk dialog og andre fredelige midler for å oppnå varig fred. Ifølge Nyhetsbyrået AP nevner ikke Sør-Afrika Russland i resolusjonsforslaget.

Forslagene som vedtas i FNs generalforsamling, som skal stemme over disse forslagene, er ikke rettslig bindende og er bare en oppfordring til medlemslandene om hva de bør gjøre. Avgjørelsene som tas der har likevel betydning fordi de representer verdenssamfunnet, da alle de 193 medlemslandene er representert.