DEN GANG DA: Tsjulpan Khamatova sammen med Vladimir Putin under et besøk på Sovremennik-teatret i Moskva i 2006.

Kjendiser forlater Russland: − Jeg er ingen forræder

Mange av Russlands fremste kjendiser befinner seg utenfor landets grenser under krigen – og flere av dem sier at de har flyttet utenlands for godt.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

En rekke russiske medier skriver om artister og skuespillere som befinner seg i andre land, som superparet Alla Pugatsjova og hennes mann Maksim Galkin og reality-programleder/politiker Ksenija Sobtsjak.

Den kjente skuespilleren Tsjulpan Khamatova (46) sier ifølge Radio Free Europe at hun har dratt i eksil i nabolandet Latvia, og prima ballerina ved Bolsjoj-teatret Olga Smirnova (30) har flyttet til Nederland. De beste ballettdanserne er store stjerner i Russland.

Tsjulpan Khamatova ble internasjonalt kjent gjennom sin rolle i filmen «Goodbye, Lenin».

– De første dagene visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Først ville jeg bare dra et sted og vente på at dette skulle ta en slutt, men så fant jeg ut at det kanskje ikke ville bli sikkert. Jeg er i Riga. Jeg er ingen forræder. Jeg elsker hjemlandet mitt veldig, sier hun i et intervju gjengitt hos Moscow Times.

I NEDERLAND: Olga Smirnova i en forestilling på Bolsjoj-teatret i Moskva i 2019.

Olga Smirnova har altså forlatt det velkjente Bolsjoj-teateret, en av verdens fremste ballettscener, for å jobbe som prima ballerina ved den nederlandske nasjonalballetten. Hun har ukrainsk bestefar.

I en følelsesladet melding på Telegram ved starten av krigen skrev hun at hun var mot krigen «med alle fibre av min sjel» og at «jeg trodde aldri at jeg ville være flau over Russland, jeg har alltid vært stolt av det talentfulle russiske folk», «men nå føler jeg at en linje er trukket mellom det som var før og det som kommer etter».

Den nederlandske nasjonalballetten sier i en uttalelse at det har blitt «uholdbart» for Smirnova å jobbe i hjemlandet.

I ISRAEL: Alla Pugatsjova under en konsert i Latvia i 2009.

Superparet fremfor noen i Russland, artisten Alla Pugatsjova (72) og TV-profilen og komikeren Maksim Galkin (45), befinner seg ifølge 7dnei.ru og andre russiske medier i Israel. De har tatt med seg sine åtte år gamle tvillinger Garri og Liza.

Den kjente vloggeren Jurij Dud (35) oppholder seg i Barcelona, og vil ifølge passion.ru ikke si hvor lenge han har tenkt å holde seg der. Dud har tidligere sagt at han føler seg delvis ukrainsk og delvis russisk - men han er født i det tidligere DDR.

I ISRAEL: Ksenija Sobtsjak.

Ksenija Sobtsjak (40), som har kjent Vladimir Putin siden hun var et lite barn hjemme i St. Petersburg, har vært på ferie i Tyrkia og befinner seg nå i Israel, ifølge russiske medier. I 2018 stilte hun mot Putin i presidentvalget. Sobtsjak har blant annet ledet den russiske versjonen av «Big Brother» («Dom 2») og vært lettkledd covergirl på den russiske versjonen av Playboy. Hennes far, Anatolij Sobtsjak, var sjefen til Vladimir Putin på 1990-tallet ved borgermesterkontoret i St. Petersburg.

I ISRAEL: Andrej Makarevitsj.

Rockelegenden Andrej Makarevitsj (68) er ifølge flere media i Israel sammen med sin gravide kone. Etter Makarevitsj’ voldsomme angrep på president Putin de siste ukene, velger han trolig å bli utenlands. Ifølge nyhetsbyrået Unian sammenligner han Putin med Adolf Hitler og nazistene. Masjina Vremeni-artisten skriver at verden nå står overfor «det fjerde riket» (med henvisning til at Hitler-Tyskland kalte seg «det tredje riket»).

Flere TV-profiler har også dratt ut av Russland. Newsweek skriver om NTV-ankeret Lilia Gildejeva (45), som først forlot hjemlandet - og så leverte sin avskjedssøknad.

– Jeg forlot Russland først, fordi jeg var redd for at de ikke ville la meg dra, sier hun ifølge Newsweek.

I FRANKRIKE: Zjanna Agalakova hadde pressekonferanse i Paris tirsdag.

NTV er en kommersiell kanal, men eid av Kreml-kontrollerte Gazprom. En profil i den statlige kanalen Pjervyj har også sluttet. Det er Europa-korrespondenten Zjanna Agalakova (56). Hun holdt tirsdag kveld en pressekonferanse i lokale til «Reportere uten grenser» i Paris. Der forklarte hun at hun sluttet på grunn av krigen, melder den russiske versjonen av BBC.

Agalakova brukte selv uttrykket «krig» på pressekonferansen, mens Putin og russiske myndigheter bruker «militær spesialoperasjon». Hun uttalte også at det er «en stor løgn» når russerne kaller den ukrainske staten for «nazistisk». Pjervyj-profilen sa også at hun lenge har hatt kvaler med å jobbe i en propaganda-kanal:

– Jeg har aldri løyet, men det er slik propaganda fungerer. Du tar de sanne fakta, setter dem i en bestemt rekkefølge, og så du får en stor løgn.

PS: Blant russiske profiler innen musikken som har nektet å ta avstand fra krigen - og dermed blitt utestengt fra utenlandske scener er operadivaen Anna Netrebko og dirigenten Valerij Gergijev.