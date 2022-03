STILNE: Russlands president Vladimir Putin forsøker å stilne opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Navalnyj dømt til ni år i fangeleir: − Et slags skuespill

Tirsdagens dom mot Aleksej Navalnyj (45) er lite annet enn «skuespill» og «telefon-jus» for å svekke en av Vladimir Putins hovedmotstandere, mener Russland-eksperter.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Dette måtte man forvente rett og slett, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til VG om den russiske domstolens beslutning om at Navalnyj er skyldig i «storstilt svindel».

Dommen ble lest opp i straffeleiren der Navalnyj nå oppholder seg. Navalnyj var ikledd leirens fangedrakt da han fikk dommen.

Navalnyj ble dømt til ni år i en straffekoloni med såkalt maksimal sikkerhet.

Advokatene til Navalnyj har sagt at de planlegger å anke dommen.

Etter domsavsigelsen takket Navalnyj på Twitter for støtten han har fått. Han oppfordret til motstand mot Kreml:

– Enhver aktivitet mot løgnene og tyvene i Putins regime. Enhver motstand mot disse krigsforbryterne.

Både Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og USA har fordømt dommen mot opposisjonslederen.

FRYKTER: Ifølge NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski er Vladimir Putin redd for opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj.

– «Telefon-jus»

– Det er sjelden en sak kommer opp til retten i Russland uten at man blir dømt, særlig hvis man har Aleksej til fornavn og Navalnyj til etternavn, sier Godzimirski.

NUPI-forskeren kaller likevel rettssaken for «ekstraordinær».

– Dette var også en ekstraordinær sak på mange måter. Den gikk ikke i retten, men i straffekolonien der han sitter fanget, forteller NUPI-forskeren.

– All kommunikasjon fra rettssalen var forbudt, bortsett fra en telefon dommeren hadde, sier Godzimirski. Han åpner for at dommeren kan ha konsultert med sentralledelsen i Moskva under rettergangen.

– I Russland kan du kalle dette «telefon-jus», sier Godzimirski.

VOKTES: Aleksej Navalnyj blir bevoktet mens dommen mot ham leses opp i rettssal inne i straffeleiren der han sitter. Ved siden av ham står advokaten Olga Mikhailova. Til høyre den andre advokaten hans, Vadim Kobzev.

«Viktig frontfigur»

Russland-eksperten mener Navalnyj har vært den fremste opposisjonspolitikeren i Russland i årevis.

– Navalnyj har vært den viktigste frontfiguren for den russiske opposisjonen. Han stilte blant annet til valg som borgermester i Moskva i 2013 og fikk 27 prosent av stemmene, sier Godzimirski.

Regimekritikeren har eksponert mye av korrupsjonen til det russiske regimet og gjort det kjent for vanlige russere, mener forskeren.

– Det som gjør Navalnyj til en kjent figur er at han har gått til angrep på regimet på en rekke områder. Han har rett og slett satset på å avsløre regimets korrupsjon, sier Godzimirski.

– Forsøkt tatt livet av

Godzimirski sier det russiske regimet retter korrupsjonsanklagene mot Navalnyj for å diskreditere hans budskap.

I 2011 opprettet Navalnyj FBK (Fond for Bekjempelse av Korrupsjon).

– Anklagene nå er at han har misbrukt pengene som kom til fondet, sier Godzimirski.

Grunnen til at Navalnyj allerede sitter i fangeleir er at russiske myndigheter hevder han brøt sin prøveløslatelse for en tidligere betinget fengselsdom – også knyttet til angivelig korrupsjon.

I august 2020 ble Navalnyj forgiftet. Da måtte han fraktes til Tyskland for behandling, og hadde derfor ikke anledning til å melde seg hos politiet, noe han skulle gjøre ifølge den betingede dommen.

Putin-kritikeren ble pågrepet da han ankom flyplassen i Moskva i fjor.

Vesten har fordømt giftangrepet flere ganger.

For ordens skyld: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) krevde i fjor at Navalnyj skulle løslates med «umiddelbar effekt». En russisk ankedomstol avviste derimot anken til opposisjonslederen.

– Det er veldige gode bevis for at Navalnyj ble forsøkt tatt livet at med kjemiske stoffer, sier Godzimirski.

ENESTE POLITIKER: Ifølge seniorrådgiver og Russland-kjenner Inna Sangadzhieva er Aleksej Navalnyj en av de neste reelle politikerne i Russland.

– Skuespill

Russland-kjenner og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva, istemmer Gudzimirskis beskrivelse av rettssaken.

– Denne rettssaken var bare et slags skuespill, sier Sangadzhieva til VG.

Ifølge Sangadzhieva er Navalnyj en av de eneste reelle opposisjonspolitikerne i Russland.

– Aleksej Navalnyj er en av de eneste politikerne i Russland som faktisk er en politiker – i motsetning til Putin. Han er også den eneste som har utfordret Putins posisjon, sier hun.

Russland-kjenneren peker blant annet på at Navalnyj har latterliggjort FSB-agenter (Russisk etterretning. tidligere KGB, journ.anm.) foran åpent kamera.

– Det viser at han er uredd. Det er med å hisse Putin opp, sier Sangadzhieva.

Frykter Navalnyj

– Er Putin redd for Navalnyj?

– Det er det ingen tvil om. Dersom de hadde møtes som vanligere politikere til en debatt ville Putin tapt, absolutt, sier Sangadzhieva og påpeker at Putin ikke tar del i reelle politiske debatter.

Russland-kjenneren mener den strenge dommen sier noe om hvor mye regimet frykter Navalnyj:

– Gitt all propaganda og blokkering av medier under krigen, så sier denne dommen mye om hvor redde myndighetene er redde for Navalnyj.

Sangadzhieva tror dommen var planlagt lenge før Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg tror dette var planlagt fra før, krigen har nok ikke så mye å si. Dette ble planlagt allerede for to år siden, og da Navalnyj ble arrestert ved sin ankomst til Moskva.

Hun tror ikke Navalnyj slipper ut med det første:

– De fleste, inkludert meg selv, mener at han ikke vil komme ut så lenge Putin har makten. Antall år i dommen spiller ingen rolle.