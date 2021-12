Soldater sendt hjem etter å ha blitt krenket

Alle de 500 soldatene ved et av Sverige største regimenter er sendt hjem etter å ha blitt grovt krenket av befal og andre vernepliktige.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Blant annet skal vernepliktige soldater ved Ledningsregementet i Enköping ha blitt tvunget til å delta i aktiviteter til tross for skader og sykdom.

Det har også blitt slått alarm om at soldatene ikke har fått nok mat og søvn, og de skal også være utsatt for vulgært og sjåvinistisk språkbruk, skriver Dagens Nyheter.

– Vi har sett at det er flere vernepliktige som har opplevd en atferd som ikke er ok hos oss, sier Ledningsregementets kommunikasjonssjef Therese Timpson til avisen.

I løpet av denne uken skal befalet gjennomgå et lynkurs som skal få bukt med problemet. Regimentet har i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for hvordan utdanningen av vernepliktige kan gjennomføres på en bedre måte neste år.

I et brev til de vernepliktige som Dagens Nyheter har fått tilgang til, står det også at regimentet sliter med en taushetskultur, som har bidratt til at problemene ikke har kommet til overflaten.

– Allerede under et besøk i oktober kunne vi konstatere at det forekom kollektiv avstraffing og andre uregelmessigheter. Problemet har ikke blitt løst, selv om vernepliktige har det veldig vanskelig etter å ha blitt utsatt for krenkelser av befal eller andre vernepliktige, sier Olof Wärmländer i Pliktrådet, som er de vernepliktiges organisasjon.