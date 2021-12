PÅGREPET: Sjefredaktør Patrick Lam i Stand News føres bort av politiet i Hongkong onsdag.

Hongkong: Oppløser uavhengig nyhetsnettsted etter politiaksjon

Prodemokratiske Stand News sier de vil oppløse nyhetsnettstedet etter politiet arresterte syv personer tilknyttet dem. – En katastrofe for pressefriheten, sier Hongkong-komiteen i Norge om politiaksjonen.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Hongkong-politiet har gjennomført nok en runde presserelaterte pågripelser.

Denne gang er det mot den siste uavhengige nyhetskilden i Hongkong, Stand News.

Tidlig onsdag morgen lokal tid arresterte politiet syv personer som angivelig skal ha «konspirert for å publisere opprørsk innhold», skriver NTB.

Politiet sier at de ikke utelukker flere arrestasjoner i forbindelse med aksjonen onsdag, melder Reuters.

Boligene til de arresterte ransakes, ifølge politiet.

Allerede har de tatt beslag i midler til nyhetsnettstedet verdt rundt 69 millioner norske kroner, i tillegg til datamaskiner, telefoner, journalistisk materiale og rundt en halv million kroner i kontanter fra kontorene deres.

Stand News har lagt ut en video på Facebook av politibetjenter ved hjemmet til en av nettstedets redaktører, og politiet sa at de hadde sendt flere enn 200 betjenter for å ransake nettstedets kontorer i Kwun Tong-distriktet.

I videoen under kan du se politiet beslaglegge bokser fra Stand News:

Oppløser nyhetsnettstedet

Hongkongs regjeringssjef, John Lee, grunngir arrestasjonene med at journalisme ikke kan være et verktøy mot det han kaller nasjonal sikkerhet. Politiet hevder at Stand News har publisert artikler som nører opp under hat mot myndighetene.

Samtidig som det kommer mer informasjon rundt arrestasjonene, sier Stand News selv at de vil oppløse nyhetsnettstedet og fjerne alle artikler.

Hongkongs regjeringssjef, John Lee, grunngir arrestasjonene med at journalisme ikke kan være et verktøy mot det han kaller nasjonal sikkerhet.

Politiet hevder at handlingene deres mot personer tilknyttet Stand News ikke skader pressefriheten eller individuelle rettigheter i regionen.

REDAKTØRER: Ronson Chan i Stand News ble pågrepet av Hongkong-politiet onsdag. Chan er også sjef for journalistforbundet i Hongkong.

Redaktører, popstjerne og politiker

Stand News-redaktørene Patrick Lam og Ronson Chan er blant de pågrepne. I tillegg til jobben i Stand News er Chan også leder av journalistforbundet i Hongkong.

På Facebook skriver den lokale popstjernen Denise Ho, som tidligere satt i styret til nettstedet, at også hun er pågrepet.

Blant de andre pågrepne er medgrunnlegger, advokat og ekspolitiker Margaret Ng og Stand News' tidligere sjefredaktør Chung Pui-kuen, ifølge lokale medier.

ARRESTERT: Popstjerne og demokratiforkjemper Denise Ho.

Kina strammer inn

Myndighetene i Hongkong har siden forrige sommer slått hardt ned på ytringsfrihet og pressefrihet. Det skjer i kjølvannet av at Kina vedtok en ny og omstridt sikkerhetslov for Hongkong, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i regionen i månedsvis.

Blant annet ble også tidligere mediemogul og aktivist Jimmy Lai siktet denne uken for å ha distribuert opprørsk innhold. Han er også tiltalt for brudd på den nasjonale sikkerhetsloven, og dømt for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.

Lais avis Apple Daily ble lagt ned i juni etter at myndighetene grep inn mot den, først i form av en politirazzia der flere ledere ble pågrepet og deretter ved å fryse avisens midler.

En lang rekke opposisjonelle er satt i fengsel eller har flyktet utenlands.

VISER MUSKLER: Politiet har ved flere anledninger slått hardt ned på prodemokratiske demonstrasjoner i Hongkong. Her holder de vakt under en protest på den kinesiske nasjonaldagen, 1. oktober 2020.

– En alvorlig opptrapping

Hongkongkomiteen i Norge kaller pågripelsene for et «brutalt angrep på pressefriheten i Hongkong».

– Pågripelsene markerer en alvorlig opptrapping av angrepene på det lille som er igjen av rettighetene og frihetene i Hongkong, som ble garantert av Beijing i 1997, heter det i en pressemelding, med henvisning til Hongkongs «grunnlov», som ble vedtatt da Hongkong ble overdratt fra Storbritannia til Kina i 1997.

Loven skulle sikre at løftet om ett land, to systemer, ble holdt.

– De siste gjenværende aspektene ved sivilsamfunnet, som skiller Hongkong fra Fastlands-Kina, blir nå fjernet med urovekkende hastighet, skriver komiteen videre.

Den trekker fram fjerningen av monumentet «Skammens støtte» fra Universitetet i Hongkong og lignende monumenter etter massakren på Den himmelske freds plass i 1989.

