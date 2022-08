1 / 2 VULKANUTBRUDD: På den islandske halvøya Reykjanes har en 300 meter lang sprekk dannet seg. Flytende lava strømmer ut fra sprekken. VULKANUTBRUDD: På den islandske halvøya Reykjanes har en 300 meter lang sprekk dannet seg. Flytende lava strømmer ut fra sprekken. forrige neste fullskjerm VULKANUTBRUDD: På den islandske halvøya Reykjanes har en 300 meter lang sprekk dannet seg. Flytende lava strømmer ut fra sprekken.

Vulkanutbrudd på Island: − En ny æra med flere utbrudd

Etter nesten 800 år uten vulkansk aktivitet på Reykjanes, kom det første utbruddet i fjor. Ett år senere har flytende lava på ny funnet veien til overflaten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Omtrent 40 kilometer fra hovedstaden Reykjavik har et vulkanutbrudd startet på Fagradalsfjellet. Et krater på flere hundre meter har dannet seg i en dal på fjellet.

Det skulle gå 800 år uten vulkanutbrudd på Reykjanes. I fjor våknet Fagradalsfjellet til liv. Utbruddet varte i seks måneder og var betydelig mindre enn forventet.

FORRIGE UTBRUDD: Vulkanutbruddet i fjor varte fra mars til september.

– En ny æra

Vulkanutbruddet som begynte onsdag er helt i startfasen, men ifølge islandske myndigheter er tilsiget av magma under Fagradalsfjall dobbelt så raskt som forrige gang.

Tidligere NTNU-professor Børge Johannes Wigum (59) bor i Reykjavik og følger utbruddet ved Fagradalsfjall nøye. Han syns det er vanskelig å anslå hvor stort dette utbruddet kan bli.

– Det har bare pågått noen timer, men starten virker en god del større enn starten på det forrige.

1 / 2 STARTFASEN: Vulkanutbruddet startet onsdag og det er vanskelig å anslå hvor lenge det vil vare. STARTFASEN: Vulkanutbruddet startet onsdag og det er vanskelig å anslå hvor lenge det vil vare. forrige neste fullskjerm STARTFASEN: Vulkanutbruddet startet onsdag og det er vanskelig å anslå hvor lenge det vil vare.

Etter flere hundre år uten utbrudd har det nå skjedd to utbrudd med ett års mellomrom. Hvorfor det?

– Det har med at Island ligger på et skille mellom to kontinentalplater. Det bygger seg opp spenninger på jordskorpen på Reykjanes over mange hundre år. Nå løses de opp og da kommer det opp magma som blir til lava på overflaten.

Den siste tiden har det vært flere store og små jordskjelv på Island. Det gjør at magmaen kommer fra dypet og til overflaten igjen, forklarer Wigum.

Det nye utbruddet er kanskje bare den spede begynnelsen, ifølge geologen.

– Islandske geologer regner med at det er starten på en ny æra med flere utbrudd.

Den æraen kan ifølge Wigum strekke seg over hundre år.

GEOLOG: Børge Johannes Wigum under vulkanutbruddet i Holuhraun på Island i 2014.

Ikke farlig

Faren for at lavaen vil treffe bebodde områder eller infrastruktur er vurdert som lav, ifølge islandske myndigheter.

– Det vi vet så langt er at utbruddet ikke utgjør noen fare for bebodde områder eller for kritisk infrastruktur. Vi vil selvfølgelig følge situasjonen nøye, og nå har vi også erfaringen fra fjorårets utbrudd, sier statsministeren Katrín Jakobsdóttir, i en uttalelse.

Utbruddet vurderes som at det ikke mest sannsynlig ikke vil resulterte i store eksplosjoner av lava eller at store mengder aske vil skytes opp fra vulkanen.

1 / 2 TURISTATTRAKSJON: Flere har allerede tatt turen for å se på vulkanutbruddet. TURISTATTRAKSJON: Flere har allerede tatt turen for å se på vulkanutbruddet. forrige neste fullskjerm TURISTATTRAKSJON: Flere har allerede tatt turen for å se på vulkanutbruddet.

Anbefaler folk å vente

Ifølge Morgunblaðið anbefaler politiet at folk venter med å dra til området før det er en sikker vei til stedet.

Wigum dro flere ganger for å se på det forrige utbruddet. Også denne gangen har han tenkt å ta turen.

– Det er alltid interessant så lenge det ikke går utover liv og helse, eller infrastruktur.

Forrige utbrudd ble omtalt som et «turistutbrudd».

Wigum antar at også dette utbruddet vil tiltrekke seg turister.

– Hvis man skal dra dit så må man ha med gassmaske, råder han.