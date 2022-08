KJØRTE TIL GEORGIA: Madison Underwood måtte krysse delstatsgrenser og tidssoner for å ta abort. Her får hun en klem av sin mor, Jennifer Underwood, mens kjæresten, Adam Queen, lener seg mot bilen i forgrunnen.

Madison (22) måtte kjøre over 300 kilometer for en abort hun ikke ønsket

Madison (22) var i ekstase da hun ble gravid. Så fikk hun vite om fosterdefekten som kunne koste henne livet. Historien hennes kaster nytt lys over USA etter abortavgjørelsen.

24. juni fjernet amerikansk høyesterett retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå. Frem til det hadde «Roe mot Wade»-kjennelsen fra 1976 sikret amerikanske kvinner en føderal rett til abort.

Tre dager senere fikk Madison Underwood (22) beskjed om at hennes livsnødvendige abort var blitt kansellert.

Graviditeten hennes var sterkt ønsket, men en sjelden fosterdefekt tilsa at fosteret ikke ville overleve utenfor livmoren. Samtidig kunne graviditeten true hennes eget liv.

New York Times har fortalt historien om Madison Underwood (22).

Den gir et nytt perspektiv på USA i kjølvannet av den historiske høyesterettsavgjørelsen.

Gledet seg til å starte familie

Tidligere hadde Madison aldri trodd at «Roe mot Wade» kunne påvirke henne.

Sammen med kjæresten Adam Queen (24) gledet hun seg bare til å starte en familie.

Så fikk de vite at fosteret hadde den sjeldne defekten encephalocele. Det innebærer en misdannelse i fosterets hjerne og hodeskalle.

Samtidig lakk materie fra fosterets hjerne ut i Madisons navlesekk. Å bære frem barnet kunne i verste fall resultere i hennes død.

Paret var knust da Madison ble rådet til å ta abort.

– Vi diskuterte det, fordi jeg tenkte kanskje at jeg kunne slå oddsen, sa Madison til New York Times.

– Så ble jeg redd.

– Skal de bare la meg dø?

Etter at «Roe mot Wade» ble tilsidesatt, var risikoen stor for at et abortforbud ville tre i kraft i Madisons hjemstat Tennessee.

I dagene som fulgte fryktet amerikansk helsepersonell for ringvirkningene av høyesteretts avgjørelse.

Over hele USA begynte abortklinikker å be pasienter om å snu i døren.

Samtidig ble køene lengre hos klinikkene som holdt åpne. Kvinner bosatt i stater med abortforbud søkte andre alternativer.

27. juni fikk Madison beskjed om at avtalen hennes hos abortklinikken var kansellert.

Til New York Times forteller Madison om øyeblikket hun fikk beskjeden. Hun lå på undersøkelsesbenken på et legekontor i Tennessee, og tenkte:

– Skal de bare la meg dø?

KNUST: Madisons graviditet var sterkt ønsket. Da en fosterdefekt truet både fosteret og hennes eget liv, ble hun nødt til å reise til nabostaten for å ta abort.

Allerede i 2020 godkjente Tennessee et abortforbud etter seks ukers graviditet, men frem til 24. juni hadde «Roe mot Wade» blokkert loven.

Nå lå derimot alt til rette for at Tennessee kunne forby abort.

19 uker på vei måtte Madison krysse delstatsgrenser og tidssoner for å ta abort i nabostaten Georgia.

Også her kunne et forbud være på trappene, men i Georgia var abort ennå tillatt frem til uke 22.

Abort forbudt i flere stater

Etter at «Roe mot Wade» ble tilsidesatt har en rekke amerikanske stater innført abortforbud.

Høyesterettsavgjørelsen har vakt kraftige reaksjoner nasjonalt og internasjonalt.

Første gang amerikanere skulle stemme direkte over hvorvidt abort skulle forbys, ble resultatet et klart «nei». Det skjedde i Kansas 3. august.

Dermed forblir selvbestemt abort grunnlovsfestet i delstaten.

Ble møtt av demonstranter på klinikken

En natt tidlig i juli startet den lille familien på kjøreturen mot Georgia. Strekningen på mer enn 300 kilometer tok fire timer.

Da de svingte inn på parkeringsplassen på abortklinikken ble de møtt av en mann som holdt opp skilt med bilder av døde fostre. I en megafon ropte han:

– Synes du det er greit å drepe babyer?

Paret gikk sammen mot inngangen. Madison hadde på hodetelefoner for å blokkere ut støyen fra demonstrantene, skriver New York Times.