Tyskland kan legalisere cannabis

Nylig ble Luxembourg første land i Europa som vil legalisere dyrking og bruk av cannabis. Nå planlegger Tyskland å følge etter.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Luxembourg vil tillate innbyggere over 18 år å dyrke opp til fire planter cannabis hjemme i hus eller hage.

I Tyskland er bruken av cannabis allerede lov, men besittelse og salg har vært straffbart. Ifølge Der Spiegel ønsker de tre partiene som snart kan overta makten i Tyskland, å legalisere salg av cannabis til forbruk.

En arbeidsgruppe fra de forskjellige partiene i koalisjonen har foreslått å introdusere kontrollert distribusjon av cannabis til voksne for fornøyelsesformål. Det vil føre til kontroll med kvaliteten, forhindre overføring av forurensede stoffer og gi beskyttelse for mindreårige, mener arbeidsgruppen.

De har også foreslått at den nye loven må evalueres etter fire år.

De tre partiene ønsker også å utvide modeller for såkalt narkotika-sjekking og skadereduserende tiltak, ifølge Der Spiegel. Narkotika-sjekking innebærer at brukere få sjekket ulovlig anskaffet narkotika for dens kjemiske sammensetning og dermed bli advart om spesielt farlige ingredienser.

En undersøkelse fra Institute for Competition Economics (DICE) i Düsseldorf, viser at et legalisert cannabismarked i Tyskland kan gi 3,4 milliarder euro i skatteinntekter til landet. Dessuten spås det at landet vil spare 1,3 milliarder euro årlig gjennom rettssystemet og at legaliseringen vil kunne skape 27.000 nye jobber.

Allerede i 2017 legaliserte Tyskland cannabis til medisinsk bruk.

Da Luxembourg for en måned siden legaliserte både dyrking og bruk av cannabis, begrunnet justisminister Sam Tanson det slik:

– Vi måtte gjøre noe. Vi har en utfordring med narkotiske stoffer, og cannabis er det stoffet som brukes mest, og som er en stor del av del illegale markedet.

Med den nye loven er tanken at man ikke gjør noe ulovlig hvis man bruker cannabis, og på den måten støtter vi ikke lenger hele den ulovlige kjeden fra produksjon til transport og salg. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å bevege oss bort fra det illegale markedet, sa hun, ifølge The Guardian.

Uruguay ble verden første land som laget et nasjonalt, lovlig marihuana-marked da de legaliserte bruken i 2012. I 2018 fulgte Canada etter.