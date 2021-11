NY KURS: Allerede i 2017 legaliserte Tyskland cannabis til medisinsk bruk. Nå vil de legalisere bruken for alle andre også.

Ny tysk regjering enig om å legalisere cannabis

Luxembourg var første land i Europa som gikk inn for å legalisere dyrking og bruk av cannabis. Nå planlegger Tyskland å følge etter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Allerede i 2017 legaliserte Tyskland cannabis til medisinsk bruk.

Nå går de ett skritt videre. Ifølge Der Spiegel ønsker de tre partiene som snart kan overta makten i Tyskland, å legalisere salg av cannabis til eget bruk.

En arbeidsgruppe fra de forskjellige partiene i koalisjonen har foreslått å introdusere kontrollert distribusjon av cannabis til voksne for rekreasjonsformål.

Det vil føre til inspeksjon av kvaliteten, forhindre overføring av forurensede stoffer og beskytte mindreårige, mener arbeidsgruppen.

LEGALISERES FLERE STEDER: I California og flere andre amerikanske stater er cannabis legalisert, i motsetning til store deler av verden. Nå har den europeiske landene Luxembourg og Tyskland fulgt etter.

De har også foreslått at den nye loven må evalueres etter fire år.

De tre partiene ønsker også å utvide modeller for såkalt narkotika-sjekking og skadereduserende tiltak, ifølge Der Spiegel.

Narkotika-sjekking innebærer at brukere få sjekket ulovlig anskaffet narkotika for dens kjemiske sammensetning og dermed bli advart om spesielt farlige ingredienser.

Mener Norge kan bli påvirket

– Når Tyskland legaliserer cannabis, er dette noe Norge må ta stilling til. Det er ikke umulig at legalisering kommer til Norge enten myndighetene ønsker det eller ikke, sier André Nilsen til VG.

Han er leder i interesseorganisasjonen Normal Norge, som jobber for evidensbasert regulering av cannabis og bekjempelse av stigmatisering av cannabisbrukere i Norge.

Han tror at med Tyskland på «legaliseringssiden», må vi forvente store endringer i EUs politikk.

– Det er flere land som har ventet på Tyskland – for eksempel Italia – som man må forvente at nå gjennomfører en egen legalisering, sier Nilsen.

POSITIV: Leder i Normal Norge, André Nilsen, tror at legalisering vil redusere skadevirkninger av narkotika på individ og samfunnsnivå.

Nilsen mener norske politikere bør lytte til argumentasjonen som blant annet blir fremmet av Arbeiderpartiets tyske søsterparti.

– For eksempel at cannabis er mindre skadelig når myndighetene kontrollerer innholdet og regulerer styrkegrad, påpeker Normal-lederen og tilføyer:

– Ikke minst får man satt en aldersgrense for kjøp og salg, og levert produktet med et pakningsvedlegg som kan gi viktig informasjon om potensielle skadevirkninger.

I Norge er cannabis på listen over ulovlige rusmidler, og både bruk og besittelse av rusmiddelet kan medføre straff.

Kan gi store statlige inntekter

En undersøkelse fra Institute for Competition Economics (DICE) i Düsseldorf, viser at et legalisert cannabismarked i Tyskland kan gi 3,4 milliarder euro i skatteinntekter til landet.

Dessuten spås det at landet vil spare 1,3 milliarder euro årlig gjennom rettssystemet og at legaliseringen vil kunne skape 27.000 nye jobber.

Da Luxembourg for en måned siden legaliserte både dyrking og bruk av cannabis, begrunnet justisminister Sam Tanson det slik:

– Vi måtte gjøre noe. Vi har en utfordring med narkotiske stoffer, og cannabis er det stoffet som brukes mest, og som er en stor del av del illegale markedet.

HARDE TAK: Tysk politi arresterer en ung gutt som er mistenkt for å selge narkotika i nærheten av cannabisparaden i Berlin.

Med den nye loven er tanken at man ikke gjør noe ulovlig hvis man bruker cannabis, og på den måten støtter vi ikke lenger hele den ulovlige kjeden fra produksjon til transport og salg. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å bevege oss bort fra det illegale markedet, sa hun, ifølge The Guardian.

Uruguay ble verden første land som laget et nasjonalt, lovlig marihuana-marked da de legaliserte bruken i 2012. I 2018 fulgte Canada etter.