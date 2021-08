SKUDDVEKSLING: En større folkemengde samler seg utenfor flyplassen i Kabul etter at skudd har blitt avfyrt, blant dem barnefamilier. Redd Barna beskriver situasjonen som bekymringsverdig.

Frykter for barna i Kabul: − Situasjonen er veldig uoversiktlig

Talibans overtagelse over Afghanistan har skapt en kritisk situasjon for lokalbefolkningen. Redd Barna er nærmest fullbemannet på stedet, og er bekymret over situasjonen.

– Utviklingen er veldig bekymringsverdig, spesielt med tanke på hvordan konflikten påvirker fremtiden for den afghanske befolkningen, sier Redd Barnas regionsjef i Asia, Hassan Noor på en digital pressekonferanse onsdag ettermiddag der han orienterer om situasjonen i Kabul.

Han mener at situasjonen er spesielt kritisk for barn og kvinner, som anses som sårbare grupper i den pågående konflikten. Dermed jobber de på spreng for å bistå lokalbefolkningen.

– Akkurat nå er vår øverste prioritet å hjelpe de som er rammet av konflikten.

Rammer barna hardt

Det er ingen tvil om at konflikten rammer befolkningen hardt. Ifølge Redd Barna sin egen nettside har FN verifisert mer enn 200.000 grove forbrytelser mot barn i konfliktsoner det siste tiåret.

Denne situasjonen har forverret seg betraktelig etter at landet har blitt overtatt av Talibans styrker den siste uken.

VAKT: Taliban i vakthold fra kjøretøyet i Kabuls gater.

Og overtagelsen har gått fortere enn ventet: I forrige uke var det flere provinser som var under Taliban sin kontroll, men allerede på mandag hadde de tatt kontroll over hovedstaden Kabul.

Som følge av dette har det vært full kaos ved flyplassen i Kabul, og det er flere som har forsøkt å flykte landet uten å ha lykkes.

Dette har medført en enorm internasjonal oppmerksomhet, men det er ikke kjent hvor mange nordmenn som befinner seg i konfliktområdet.

Også Noor peker på en kaotisk situasjon med manglende oversikt. Det er uvisst hvor mange barn som har blitt skadet av denne konflikten de siste ukene, men rapporter viser til at spesielt unge jenter er i en utsatt posisjon.

– Situasjonen er veldig uoversiktlig, og vi får ikke førstehåndsinformasjon så det er vanskelig å si noe helt sikkert. Men det vi vet er at noen steder har jenter fått lov til å gå på skolen, mens andre steder har de blitt stoppet.

– Må ikke glemme dem

Hjemme i Norge har Utenriksdepartementet (UD) ved flere anledninger uttalt at de jobber med å hente norske borgere hjem, men at det er krevende uten mulighet for ordinær konsulær bistand.

På spørsmål fra VG viser Noor forståelse for at myndighetene sliter med å hente sine borgere hjem, men at det forsterker behovet for innsatsen fra humanitære organisasjoner.

– Det viktigste er at alle humanitære organisasjoner er dedikert til å støtte til behovene på stedet. Vi er glade for at FN har bestemt seg for å bli værende, og vi har vært i kontakt med andre organisasjoner som har bestemt seg for det samme. Samtidig som man følger med på sikkerhetssituasjonen for våre ansatte, må vi ikke overse befolkningen som har levd 40 år med konflikt. Behovene er aller høyest nå, og vi må ikke glemme dem, sier han.

Ifølge Noor har de god bemanning med nærmere 1.800 ansatte fordelt i 10 forskjellige provinser i landet. Dette for å sikre de mest sårbare barna.

– Vi ønsker virkelig at internasjonale myndigheter i deres dialog sørger for den sårbare delen av befolkningen ikke blir oversett. Vi må jobbe etter humanitære prinsipper.