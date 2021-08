KABUL: Et amerikansk militærfly frakter folk ut av Kabul.

Taliban: Ikke blitt enige om å utsette uttrekkingen

Den norske utenriksministeren ønsker å utvide fristen for uttrekking av Afghanistan til etter 31. august. Taliban sier de vil ha all evakuering over innen den dagen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må forlenge evakueringsfristen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag morgen til TV 2.

President i USA, Joe Biden, har varslet en snarlig avgjørelse om hva USA kommer til å utsette uttrekkingen fra Afghanistan. Den endelige datoen er satt til 31. august.

Tirsdag ble det kjent at CIA-direktør William Burns mandag skal ha vært i et hemmelig møte med Taliban-leder Abdul Ghani Baradar i Kabul.

CIA vil ikke kommentere møtet, men Washington Post skriver at samtalene trolig dreide seg om den kommende fristen 31. august for å avslutte evakueringsoperasjonen.

Bildet viser ifølge AFP biler og mennesker utenfor flyplassen i Kabul mandag denne uken.

Vil nekte afghanere å dra til flyplassen

På en pressekonferanse i den afghanske hovedstaden tirsdag ettermiddag sier Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid at de ønsker at all evakuering av utlendinger skal være over innen 31.

– Vi har ikke godtatt en utvidelse av fristen, sier han, og legger til at han ikke er kjent med at det skal ha vært et møte mellom CIA-sjefen og Taliban-lederen.

Taliban ber også om at vestlige land stopper å evakuere kompetente afghanere.

– Vi ber amerikanerne om ikke å oppmuntre afghanere om å dra. Vi trenger deres talent, sa Mujahid, og la til at afghanere ikke lenger vil tillates å reise til flyplassen.

Han ber de som allerede er der om å dra hjem igjen, og sier Taliban vil garantere for deres sikkerhet.

Kaoset på flyplassen i Kabul: Skjønte det ikke var vits i å diskutere med Taliban

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide (H).

Flere har tatt til orde for at fristen må utsettes, blant annet Storbritannia.

Tirsdag morgen sier likevel britenes forsvarsminister Ben Wallace at det er «lite trolig» at det skjer fordi situasjonen stadig blir farligere.

– Ettersom vi kommer nærmere (31. august journ.anm.) er det riktig å si at sikkerhetsrisikoen øker. Det blir mer og mer farlig, sier Wallace i et intervju med Sky News.

Taliban advarte

Taliban sa mandag at en utvidelse av fristen vil få konsekvenser.

– Det er en rød linje. Dersom de forlenger det betyr det at de forlenger okkupasjonen. Det vil få konsekvenser. Det vil skape mistillit mellom oss. Dersom de har til hensikt å forlenge okkupasjonen vil det fremkalle en reaksjon, sa Talibans talsmann Suhail Shaheen.

Les også: Frykter kvinneaktivister kan «forsvinne»

TALIBAN: Taliban-soldater i Kabul etter at organisasjonen overtok kontrollen av landet.

Mandag kveld, norsk tid, ga amerikanerne uttrykk for at de tror de skal klare å få folk ut innen den avtalte fristen.

– Vi tror at vi har tid mellom nå og 31. til å få ut enhver amerikaner som vil komme seg ut, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, til pressekorpset i Det hvite hus.

En talsperson for det amerikanske forsvaret har sagt at absolutt alt må gå etter planen dersom de skal få alle ut i tide.

PRESIDENT: Joe Biden har så langt ikke bestemt seg for om han ønsker å forlenge fristen for å hente folk ut fra Afghanistan.

Ber om mer tid

I ettermiddag møtes G7-landene. Der er tidsfristen ventet å bli et tema. Både Frankrike og Tyskland har sagt at de trenger mer tid.

– Vi er bekymret for datoen som er satt av USA, 31. august. Mer tid trengs for å fullføre de pågående operasjonene, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian mandag.

Tirsdag morgen melder AFP at Frankrike vil avslutte sine evakueringer allerede torsdag denne uken, dersom USA trekker ut sine tropper 31. august.

Terje Watterdal om evakueringen: − Folk setter livene sine i fare

Jake Sullivan har opplyst at amerikanerne er i daglig kontakt med Taliban om situasjonen ved flyplassen i Kabul.

KOM HJEM: Flere fly har kommet fra Afghanistan til Norge den siste tiden. Her fra Gardermoen etter at et av dem landet i helgen.

Norge kan ikke garantere

Tirsdag morgen landet nok et fly med evakuerte på norsk jord – noe som førte tallet på evakuerte til Norge opp i 375. Det bekrefter Søreide til NRK.

– Jeg har vært veldig tydelig på at vi ikke kan garantere at vi kan evakuere alle norske borgere som ber om bistand, sier Søreide til statskanalen.

Les også: Baby evakueres på fanget til norsk soldat

Hun fortsetter:

– Mange er andre steder enn i Kabul og har utfordringer med å komme seg dit. Og vi har hatt et klart råd mot å reise til Afghanistan helt siden mars 2018. Vi ba 4. august norske borgere om å forlate landet mens det var mulig.