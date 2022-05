BROREN: Tårene trillet da Anna Zaitseva (24) og sønnen Svyatoslav (6 md.) ble gjenforent med broren Nick på flyktningsenteret i Zaporizjzja 3. mai.

Rømte fra stålverket – frykter mannen skal bli tatt til fange av russerne

Anna Zaitseva (24) og sønnen Svyatoslav (6 md.) kom seg først etter to måneder ut av stålverket Azovstal i Mariupol. Hennes skadede soldat-ektemann er igjen i bomberegnet.

Publisert: Nå nettopp

I over to måneder satt 24-åringen sammen med familien sin i et bomberom under stålverket Azovstal i Mariupol. Først 30. april kom Anna seg ut, men da uten ektemannen som lå skadet igjen på et provisorisk feltsykehus.

– Internettforbindelsen er svært dårlig og da er det enkelte dager jeg ikke hører fra ham. Det er de verst tenkelige dagene for da kommer de vonde tankene om at det har vært et bombeangrep eller at han er tatt til fange av russerne, sier 24-åringen til VG.

Ektemannen vervet seg som soldat etter at familien hadde søkt ly under Azovstal og var derfor ikke blant de sivile som ble evakuert ut i slutten av april. Om de kommer til å sees igjen, er det ingen som vet.

– Full av humor

Ekteparet snakket sist sammen for tre dager siden, hun var et trygt sted i Ukraina, han i et bomberom under stålverket.

– Han sa at jeg ikke måtte få panikk og at jeg måtte være modig. Han er veldig positiv og full av humor. Det på tross av at han ikke har smertemedisiner eller antibiotika, sier hun.

Anna Zaitseva ble først evakuert til Zaporizjzja, hvor en fotograf fra AFP tok bilde av at hun ble gjenforent med broren Nick.

– Da jeg fikk møte ham igjen, begynte vi begge å gråte. Mediene trodde det var mannen min, men uheldigvis er mannen min fortsatt igjen i Azovstal.

Ett måltid om dagen

Selv beskriver hun månedene under stålverket som svært vanskelige, med liten tilgang til mat og under konstant bombardement.

– Vi var så sultne, ofte fikk vi ett måltid om dagen. Sønnen min fikk morsmelkerstatning, men vi gikk tomme for dette. På grunn av stresset og manglende mat mistet jeg brystmelken min. Men soldatene skaffet grøt til oss, sier hun.

– Sønnen min fikk nok mat, men dette gjaldt ikke alle barna. De var så sultne at de tegnet favorittmaten sin for å huske hvordan den var, fortsetter hun.

Fem dager før Anna, sønnen og foreldrene lykkes å evakuere stålverket i en buss uten vinduer og dører, forteller hun at russerne slapp en kraftig bombe. Moren brakk armen i eksplosjonen og de måtte grave i timevis for å komme seg ut av rommet hvor de var fanget, forteller hun.

– Vi var så redde fordi vi skjønte at vi ville dø hvis de slapp en ny slik bombe.

I SIKKERHET: En eldre kvinne blir i helgen båret ut av en buss som har kjørt henne fra Azovstal i Mariupol til Zaporizjzja, som er kontrollert av ukrainske styrker.

«Filtreringssenter»

Da de endelig lykkes å evakuere, ble de fraktet til et russisk «filtreringssenter» i landsbyen Bezimenne. Der forteller Anna at hun ble bedt om å kle seg naken slik at de kunne gjennomsøke henne.

– Kvinner sjekket kroppen min etter arr og tatoveringer fordi de lette etter nazitatoveringer, sier hun.

I et annet telt forteller hun at russiske styrker gikk gjennom bagasjen og telefonen hennes.

– De slettet alt innholdet, inklusive bildene mine. De spurte meg om mannen min og situasjonen i Azovstal for å få informasjon, sier hun.

Nå vil hun sende en bønn om hjelp til soldatene som fortsatt oppholder seg i stålverket. Hun krever at det sendes et skip slik at de kan få evakuert de skadede.

– Vi har ikke nok styrke til å vinne denne krigen mot store Russland som har forberedt seg til dette lenge.