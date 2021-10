TORTURERT: Dette bildet for 2018 viser Majid Khan. Han har forklart seg om bruk av tortur i Guantanamo-leiren.

Tidligere fange i hemmelig CIA-leir: − Jeg ba dem stoppe

For første gang står en fange som har sittet i den amerikanske etterretningstjenesten CIAs hemmelige fengsler frem og forteller om hvordan innsatte blir behandlet og avhørt.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Majid Khan (41), som har vært fengslet i den beryktede Guantánamo-leiren på Cuba siden 2006, vitnet torsdag foran en militærjury.

Da fortalte han detaljert om blant annet brutal tvangsmating, simulert drukning (også kalt waterboarding) og fysisk og seksuelt misbruk.

Dette skal han ha opplevd mellom 2003 og 2006, da ha han ble holdt i CIAs hemmelige fengsler, såkalte «black sites», altså før han ble overført til Guantánamo.

– Jeg trodde jeg kom til å dø, sa han da han vitnet foran juryen.

Khan beskrev hvordan han ble hengt naken fra taket i lange perioder og helt iskaldt vann over for å holde ham våken. Han forklarte at han ble holdt under vann til han holdt på å drukne, banket opp, seksuelt misbrukt og sultet.

– Jeg ba dem stoppe og lovet at jeg ikke visste noe. Hvis jeg hadde informasjon, ville jeg allerede gitt dem det, men jeg hadde ikke noe å gi, sa han.

Khan er pakistansk statsborger, men kom til USA med familien på 90-tallet og bodde i Baltimore.

Khan ble tatt til fange i Pakistan i 2003, for så å bli holdt av CIA i isolasjon, uten lov og dom de neste tre årene.

Ifølge en etterforskning gjort av det amerikanske Senatet ble han holdt i mørke i flere år, og da han sultestreiket i sitt andre år i CIA-fangenskap, førte fangevokterne en puré bestående av pasta, saus, nøtter, rosiner og hummus inn i endetarmen på ham, skriver New York Times.

41-åringen erkjente i 2012 blant annet å ha bidratt til å finansiere et terrorangrep i 2003 i Jakarta i Indonesia som tok livet av elleve personer, men han har ikke fått noen dom. Han har også erkjent å ha deltatt i planlegging av terrorangrep som aldri fant sted.

Den offisielle dommen vil komme på mellom 25 og 40 års fengsel og begynner fra da han erkjente straffskyld.

Men ifølge New York Times er dommen nærmest symbolsk. Khan og hans advokater har nemlig inngått en hemmelig avtale om at han kan løslates allerede i februar neste år og ikke senere enn februar 2025 fordi han har samarbeidet med myndighetene.

FENGSLET: Majid Khan i et bilde tatt av det amerikanske militæret, som trolig skal ha blitt tatt i Guantánamo, like etter at han ble overført til leiren i 2006.

Det var først i sitt fjerde år i fengsel, da han ble overført til Guantánamo, at han fikk møte en advokat.

Khan beklaget for det han har gjort og sa han har fullt ansvar. Det eneste han vil nå, er å komme tilbake til kona og datteren sin, sa han. 41-åringen sa også han har tilgitt dem som torturerte ham.

– Jeg har også prøvd å gjøre opp for meg. Det er derfor jeg har samarbeidet med den amerikanske regjeringen, sier han.

Det er fortsatt 39 personer som er holdt fengslet på Guantánamo-basen.

New York Times har vært i kontakt med CIA, som ikke ønsket å kommentere beskrivelsene til Khan, men de påpeker at internering- og avhørsprogrammet deres ble avsluttet i 2009.