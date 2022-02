USAs utenriksminister om Ukraina: − Invasjon kan begynne når som helst

Konflikten tilspisser seg på grensen mellom Ukraina og Russland. Norge, og flere andre land, ber sin borgere om å forlate landet.

– Vi befinner oss i et tidsvindu hvor en invasjon kan begynne når som helst. Og for å være klar: det inkluderer en invasjon under De Olympiske leker, sier USAs utenriksminister, Antony Blinken, fredag.

Samtidig ber Norge og flere andre land sine borgere forlate Ukraina.

Nordmenn bes reise om de befinner seg i Ukraina, i Hviterussland (bortsett fra Minsk) og i områdene av Russland som er mindre enn 250 kilometer fra den russisk-ukrainske grensen.

I 2008 invaderte Russland Georgia under Sommer-OL i Beijing i Kina. Russlands invasjonen av Krim i 2014 skjedde samtidig som Vinter-OL i Sochi i Russland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt svarer følgende på hvordan hun vurderer muligheten for væpnet konflikt:

– Vi må være forberedt på det verste. Vi ser at det foregår en militær opptrapping. Det har vært veldig mange møter denne uken, men det er jo ikke tegn til de-eskalering, sier Huitfeldt til VG.

Det samme har en rekke andre land gjort, deriblant USA, Latvia, Japan, Nederland og Storbritannia.

BEKYMRET: USAs utenriksminister Antony Blinken tror Russland kan komme til å invadere Ukraina når som helst.

Utenriksdepartementet (UD) ber norske borgere i området om å registrere seg på reiseregistrering.no for å få viktige beskjeder fra norske myndigheter.

UD opplyser at ved en forverring av sikkerhetssituasjonen vil utenrikstjenesten ha begrenset mulighet til å hjelpe norske borgere i disse områdene.

– Ambassaden har redusert bemanning, men det er fortsatt drift der. De som er i familie med de som jobber på ambassaden skal hjem, opplyser Huitfeldt.

Krisen ved den ukrainsk-russiske grense har nå vart i lang tid, uten at spenningen ser ut til å avta. Russland har over lengre tid trappet opp sin militære tilstedeværelse på den ukrainske grensen.

– Vi fortsetter å se veldig urovekkende tegn til russisk opptrapping, inkludert nye styrker som ankommer den ukrainske grensen, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse tidligere fredag.