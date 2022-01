KAMERATER: Sosialdemokraten Olaf Scholz fra det tyske partiet SPD møtte onsdag Aps Jonas Gahr Støre til samtaler i Berlin, blant annet om energisamarbeid og sikkerhetspolitikk.

Støre vil snakke med Nato-allierte før omstridt konferanse

BERLIN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge vil samsnakke seg med Tyskland før den omstridte FN-konferansen om atomvåpen-forbud, og venter ikke sterke reaksjoner fra andre Nato-allierte.

Det vakte oppsikt og reaksjoner fra USA da Støre-regjeringen varslet at man ville være observatør på konferansen om å forby atomvåpen – stikk i strid med Natos linje.

Norge var det første landet i Nato som varsler deltagelse på det FN-ledede møtet med landene som har bundet seg til traktaten.

Nå har statsminister Jonas Gahr Støre fått politisk ryggdekning fra sin tyske kollega, forbundskansler Olaf Scholz (SPD), som også vil delta.

– Mitt inntrykk er at de planlegger for det ja, sier Støre til VG.

Selv mener Støre at det er uproblematisk for Norges forhold til USA og Nato at vi deltar på konferansen, som avholdes i Wien i mars.

– Dette tar jeg med lave skuldre. Hverken Tyskland eller Norge vil slutte seg til denne traktaten, av grunner som er ganske like. Men vi finner det riktig å følge med på det som skjer i samtaler om nedrustning, sier han.

PÅ AMBASSADEN: Jonas Gahr Støre møtte VG til et intervju på Norges ambassade i Berlin.

Skal ha roet seg

Militæralliansen Nato, som Norge er en del av, er mot ensidig nedrustning.

Ifølge VGs opplysninger skal regjeringens inntrykk være at skuldrene rundt Norges deltagelse har senket seg hos de Nato-allierte etter at Tyskland også meldte at de ville delta.

– VG har tidligere skrevet at Norge fikk tilbakemeldinger fra USA da Hurdalsplattformen var klar. Har dere fått nye tilbakemeldinger fra allierte om deres deltagelse?

– Ikke som jeg har fått med meg, i det siste. Det som er nytt er at Tyskland har gjort samme vurdering som Norge. Jeg tror det er oppfattet, sier Støre.

– Vi er der som observatør. Det skjer så lite på nedrustningsområdet at Norge har full kapasitet til å være til stede og lytte til hva som skjer der det skjer. Dette tror jeg våre Nato-allierte, når de ser realitetene i det, vil forholde seg greit til, legger han til.

BUDDIES: Jonas Gahr Støre og Olaf Scholz vil delta på den FN-ledede konferansen om atomvåpenforbud.

Norge vil ha Nato-dialog

VG fikk i oktober bekreftet fra flere kilder at amerikanske myndigheter raskt kontaktet Utenriksdepartementet med spørsmål om dette punktet i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.»

Tysklands nye regjering, med Aps søsterparti SPD i spissen, har også sagt at de vil delta, men at de først skal konsultere sine allierte.

– Tyskland vil ha åpen dialog med de allierte først: Det vil også Norge ha, selv om det ikke står med de ordene i Hurdalsplattformen, sier Støre.

FRØS I BERLIN: En kald Jonas Gahr Støre fikk låne statssekretær Tale Jordbakkes skjerf før et TV2-intervju ute på Brandenburger Tor tirsdag.

Deltar med diplomat

– Hvilket nivå skal dere ta det på diplomatisk? Sist ankomne UD-aspirant?

– Nei, men det blir på et passende diplomatnivå. Dette er ikke et sted å stille på politisk nivå, sier han.

Han sier at det er naturlig at Norge vil betale for noen av omkostningene etter en brøk for deltagelsen som observatør.

– Kan Norge noen gang slutte seg til denne traktaten?

– Ikke sånn som den er utformet nå. Det har vi også gjort helt klart, sier han og viser til Natos atomvåpenstrategi.

– Vi er medlem av en allianse som har både forpliktelser og oppsett som den avtalen slik den nå er utformet ikke åpner for. Vi vil jo legge vekt på å få fortgang i nedrustning, som er gjensidig og balansert, slik at man kommer ned på begge parter. Ensidig nedrustning er ikke oppskrift på god nedrustning, sier Støre.